Гомельчанка: Люди наконец-то открыли глаза 7.06.2020, 22:23

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Фото: «Радыё Свабода»

Пора жить по-новому.

Несмотря на жару, сотни человек выстроились в очереди, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов в Гомеле, сообщает «Радыё Свабода».

Пенсионерка Галина рассказала журналистам, что пришла на пикет, так как ей нравится, что «люди наконец открыли глаза и поняли, наконец-так жить нельзя, просто невозможно»

«У меня дети, внуки — я хочу, чтобы они видели лучшую жизнь, а не такую, как мы. Этой контрактной системой всех держат на короткой цепи, человек не может ничего сказать. Мой внук черт знает где работает, так как дома здесь нет работы. Может лишнее скажу, но я скажу так: у Лукашенго это диагноз, болезнь, это не лечится, он синими пальцами держится за власть и думает, что все ничего не понимают!»,- высказалась Галина.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»