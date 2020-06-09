«Все началось с церковного хора»: коронавирус поразил Дрогичинский район 9.06.2020, 10:44

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Инфекция распространяется в храмах и на предприятиях.

Читатели «Першага Рэгиёна» сообщили о вспышке коронавируса в деревне Новая Попина, а это 12 км от агрогородка Осовцы.

Какая обстановка в населенном пункте, журналисты расспросили у жителей.

«Все началось с церковного хора. Четыре человека уже с инфекцией, трое лечатся дома, а батюшка с матушкой лежат в больнице. Церковь закрыта», – поделилась местная жительница Елена.

Корреспондент «Першага Рэгиёна» связался с отцом Василием, настоятелем Спасо-Преображенской церкви. Сначала он рассказал, как у него дела, но затем перезвонил, и сказал его комментарии не публиковать.

Жители подтверждают наличие проблемы. Только масштаба никто точно не знает. Удивляются, что большинство односельчан ходит без масок. Но говорят, что часто обрабатывают руки.

Помимо церковного хора есть еще одно место, куда проник Covid-19 – сельскохозяйственное предприятие ОАО «Пеняково».

«Да, есть один человек с подтвержденным коронавирусом. Одного забрала скорая, но пока неизвестно о его болезни. Люди говорят, что уже устали бояться и работают в основном без масок», – прокомментировал сотрудник.

В детском саду ситуация более положительная, чем в храме и на предприятии. Сотрудник рассказала, что в их учреждениях больных коронавирусной инфекцией нет. Ситуация по оттоку детей произошла по семейным обстоятельствам, а не из-за пандемии. Работа продолжается несмотря ни на что.