Белорусский футболист, выступавший на Олимпиаде, приговорен к двум годам лишения свободы 13.07.2020, 15:41

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Алексей Козлов

Суд Московского района Минска вынес приговоры по делу о договорных матчах в белорусском футболе.

Самым жестким оказалось решение в отношении бывшего защитника олимпийской сборной Беларуси Алексея Козлова, который приговорен к двум годам лишения свободы, пишет tut.by.

Дело в том, что Козлов во время выступления за «Оршу» не только брал деньги за обеспечение нужного результата, но и организовал мошенническую схему. Он обещал организаторам обеспечить исход за счет привлечения других футболистов, но все деньги забирал себе. Команда же проигрывала без всяких договоренностей, так как соперники были более высокого класса.

Организаторы «договорняков», Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, приговорены к трем и четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа.

Футболисты получили наказания от штрафов до ограничения свободы.

Организаторы «договорняков», Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, приговорены к трем и четырем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа.

Футболистам вынесены следующие приговоры:

Михаил Горбачев — ограничение свободы на два года без направления в учреждение открытого типа и с лишением права занимать должности в спортивной сфере.

Игорь Лисица — ограничение свободы на один год без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать определенные должности.

Алексей Сучков — ограничение свободы на год без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать должности в спорте на пять лет.

Александр Юдицкий — штраф — 16 200 рублей.

Валерий Белявский — ограничение свободы на четыре года без направления в учреждение открытого типа.

Денис Лебедев — ограничение свободы на один год без направления в учреждение открытого типа и с лишением права занимать должности в спорте.

Евгений Белявский: ограничение свободы на три года без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать должности в спорте.

Александр Белявский — ограничение свободы на четыре года без направления в учреждение открытого типа.

Вячеслав Голик — ограничение свободы на один год без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать должности в спорте.

Андрей Штыгель — два года общественных работ.

Артем Теплов — на два года общественных работ.

Игорь Холодков, Сергей Цветинский, Александр Костеж, Александр Тарликовский и экс-волейболист Денис Осипов — один год исправительных работ.

Александр Прокопенко — ограничение свободы на полгода без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в качестве обвиняемых по уголовному делу было привлечено 20 лиц, которым инкриминировалось совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных действий в части организации договорных матчей.

Были установлены:

15 случаев подкупа участников профессиональных соревнований по ч. 1 и ч. 2 ст. 253 Уголовного кодекса;

одно покушение на такой подкуп по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор, по ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Обвиняемым инкриминировано то, что они передали, а спортсмены футбольных и одной волейбольной команды приняли незаконные вознаграждения, будучи участниками матчей чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд Высшей и Первой лиг, матча Кубка Республики Беларусь по футболу, а также участниками матча чемпионата Республики Беларусь по волейболу, за обеспечение заранее оговоренных результатов.

Среди обвиняемых были и известные в белорусском футболе личности. В числе организаторов «договорняков» — бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата.

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