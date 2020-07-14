Виктор Марчик: Главная проблема в деревнях - низкая зарплата 3 14.07.2020, 7:37

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ФОТО: spring96.org

Люди месяцами работают без выходных.

Активист кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктор Марчик, который провел уже не одну политическую кампанию среди сельского населения, рассказал сайту Charter97.org о настроениях, которые сейчас царят в деревнях и агрогородках Беларуси.

- Вы много работали в последнее время с жителями деревень.О чем говорят сейчас сельчане, с какими проблемами сталкиваются?

- Главная проблема у них – это низкая зарплата. Также на селе не хватает рабочих рук, руководство «вешает» на них дополнительные задания, которые не оплачиваются. Люди по факту выполняют две-три работы, а платят только за одну. Они получают меньше минимальной, потом начальство «накидывает» до минимальной - при том, что люди работают полный рабочий месяц без выходных. Я уже не говорю про нехватку кормов и разваленную технику.

- Сколько зарабатывают в белорусских деревнях?

- У меня есть такая информация: человек за 28 рабочих дней в феврале заработал 270 рублей без выходных. Он был и скотником, и слесарем, а получил вот столько. Когда эта информация появилась в «Слонимской газете», ему сразу же на карточку кинули еще 100 рублей. Но прошло пару месяцев - и все вернулось на круги своя. Люди снова стали получать нищенскую плату за работу.

Тут еще COVID-19 сыграл свою роль. Кого-то увозили в больницу, но в основном все пропускалось мимо ушей. В маленьких населенных пунктах люди смотрят телевизор, по которому показывают, что у нас «все хорошо» и «никакой заразы нет». Естественно, жители регионов также к этому и относились: хотя и болели, и умирали, но продолжали работать.

1 июля вышел приказ, что даже второй тест человек должен делать уже за свой счет, хотя они у нас шли, как гуманитарная помощь, бесплатно. Но видимо, наше Министерство здравоохранения решило собрать деньги с людей. А по разговорам с медиками можно сказать, что эти экспресс-тесты не такие и эффективные. Анализ может сразу не выявить COVID-19. Вот и получается, что все могут спокойно продолжать разносить эту заразу. Кому это выгодно и не есть ли это целенаправленное заражение населения Беларуси с целью, чтобы все быстрее переболели? Кто тогда ответит перед родственниками за смерти? Министр или кто-то выше?

Тем более, нет никакой гарантии, что если человек переболел «ковидом», то он не сможет заболеть еще раз. Но у нас такая линия у властей – всех перезаразить. Это добавляет недовольства среди сельского населения.

- Сколько бы Лукашенко ни ездил по колхозам, ни ругал за бесхозяйственность чиновников, все равно журналисты находят все новые вопиющие случаи. Недавно в Петриковском районе на видео попали коровы, которые утопают в фекалиях, болеют, голодают. Почему за 26 лет не удалось «навести порядок»?

- Это такая «фишка» у «Саши 3%». Он везде ездит и показывает, какой он якобы хороший, а вокруг – все плохие. Естественно, именно его действия, его правление привело к такой ситуации, что кормов не хватает, все развалено, работать сельскому хозяйству не на чем. Я, например, знаю, что у нас на Тракторном заводе стоят и гниют те же трактора. Так раздайте колхозам бесплатно, пускай они работают. Но нет, лучше будут гнить на базах, чем они отдадут это бесплатно. Это и есть бесхозяйственность.

Все зависит от руководителя. Надо было раньше отдавать землю в частные руки, давать человеку возможность спокойно работать, давать кредиты под маленькие проценты и на первые пять лет освобождать от налогов. Когда человек сам будет хозяином, то все получится, а если нет хозяина, то никому это не нужно. Это только пускание пыли в глаза.

Очень жалко, что из-за бесхозяйственности и расхлябанности наших чиновников и руководства страдают животные. Я разговаривал с людьми, которые занимаются сельским хозяйством, они говорят, что все придет в упадок. Если Лукашенко не остановить, у нас вообще никакого АПК не будет.

- Даже в родном колхозе Лукашенко в Александрии у работников забирают премии…

- Это уже просто приговор аграрному сектору. Скоро это все закончится. При этой власти все рухнет. Почему забирают премии? Просто ищут причины, чтобы не давать людям деньги, которых и так нет. Чиновники будут искать любой способ, чтобы местные работали за нищенскую зарплату и забирать у них все, что можно, по любым надуманным причинам.

Эти причины власти создали сами. Все живое в колхозах умирает, но простой человек-то в этом не виноват. Виновата система, которая и сама продолжает дальше умирать изнутри.

- Раньше Лукашенко подчеркивал то, что вышел из села, что у него там якобы «есть поддержка». Популярен ли он сегодня среди жителей белорусских деревень?

- Я думаю, что более чем на 70% нет. То есть, это те, кто резко и открыто против. Остались еще те, которым безразлично: эти либо бабушки 70-80 лет, которые смотрят телевизор, или сами чиновники, которые при этой системе могут что-то урвать. Они еще будут держаться за Лукашенко, но в нынешней ситуации они – меньшинство.

Люди, которые работают и видят, как не ценится их труд, против этой системы и против Лукашенко. Они не просто против, они ненавидят эту власть. Сельчане говорят, что уже готовы браться за вилы и подниматься против Лукашенко.

- Могут ли жители белорусских деревень стать новым протестным классом в Беларуси?

Они могут и станут, осталось совсем немного. Время не стоит на месте: скоро лопнет надутый пузырь и люди даже не селе поднимутся.

Конечно, городское население все-таки более продвинутое, оно уже сейчас понимает, что дальше так жить нельзя. Но есть шанс, что и сельские жители тоже выйдут выражать протест. Лукашенко боится этого и будет кидать какие-то «косточки», как он кинул медикам, пенсионерам. Последним он добавил 10 евро, но дело в том, что пенсионеры прекрасно понимают, что это просто одноразовая подачка. Они сами говорят: «Мы же не собаки, чтобы нам это кидать?».

Есть люди в деревнях, которые собираются выступить этого режима и готовы выйти на Площадь. Пока это еще не такая значительная масса, как в городах, но ситуация обостряется с каждым днем.

Я хотел бы обратиться не только к сельским жителям, а ко всем белорусам. Если вам нравится нищенская зарплата – сидите дома. Если вам нравятся высокие цены в магазинах – сидите дома. Если вам нравится рабство и унижение со стороны руководства – сидите дома. Если вы боитесь высказать свое мнение руководителю за неправомерные действия по отношению в вам и под страхом увольнения – сидите дома. Если вам нравится, что ваши дети, внуки, родители стали заложниками этой системы – сидите дома.

Но если вы хотите жить в свободной и развитой стране, не боясь, что вас завтра выгонят с работы только за то, что вы отказались быть рабом и выполнять неоплачиваемую дополнительную работу, если вы хотите, чтобы все ваши близкие люди не боялись, что за слова правды их посадят в тюрьму, если вы хотите, чтобы вы за свой труд получали не мизерные подачки, а достойную зарплату и имели возможность покупать за низкие цены не только лекарства, но и все, что видите в магазинах, если вы хотите не думать о завтрашнем дне, как о кошмаре, то вы обязаны быть на Площади.

Мы должны отстоять свой голос, свое право на счастье и личную жизнь без рабства, насилия, лжи и предательства со стороны существующей власти. С нами Бог и за нами правда. Вместе мы победим.