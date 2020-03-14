Дмитрий Бондаренко: У власти в Беларуси находится опасный психопат 52 14.03.2020, 11:41

7,205

Фото: ritorg.by

Эпидемия коронавируса наглядно продемонстрировала это всему миру.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко в интервью Charter97.org дал оценку действиям белорусских властей в условиях объявленной ВОЗ глобальной пандемии коронавируса.

- Почему белорусские власти не вводят даже карантин в учебных заведениях, в то время как демократические страны закрывают границы и ограничивают контакты и передвижение граждан внутри стран?

- Пандемия коронавируса показала миру то, что давно знали белорусы — у власти в Беларуси находится опасный психопат. Не случайно наша страна — единственная в Европе, где применяется смертная казнь. Человеческая жизнь для диктатора Лукашенко ничего не стоит.

Эпидемия также показывает, что в Беларуси нет настоящих врачей с гражданской позицией. Недавний процесс по массовому делу врачей и общая атмосфера в стране настолько запугали медицинское сообщество, что нет ни одного публичного выступления медиков, в котором бы содержался призыв к мерам карантинного характера, как в Европе. Хотя даже диктаторские Китай и Иран вынуждены были радикально бороться с коронавирусом.

- Лукашенко заявляет, что «оснований для паники нет» и демонстративно играет в хоккей. Почему власти других стран действуют по- другому?

- Коронавирус COVID- 19 очень опасен . Статистика в Италии поражает: 15 тысяч заразившихся, больше тысячи умерших, 1200 человек находится в реанимации.

Смертность у людей старше 65 лет — около 30%, так как коронавирус чрезвычайно разрушительно действует на легочную ткань. Говорят, что при некоторых формах гриппа статистика подобная, но ведь грипп никто не отменял. Свое жниво смертей грипп также собирает.

Даже в Италии оказалось, что аппаратов искусственного поддержания дыхания катастрофически не хватает. Они ведь не простаивали, их использовали для других больных. И в период эпидемии оказалось, что многих больных спасти практически невозможно — нечем. В этом главный смысл карантинных мероприятий — спасти людей, предупредив момент критического количества заболевших.

Белорусским властям на это плевать. Подумаешь: меньше пенсионеров будет, меньше расходов на пенсии.

Однако опасность создания очага короновируса в центре Европы незамеченной в мире не останется. На Лукашенко уже оказывают давление ВОЗ и власти стран-соседей. Только время уже упущено.

- Что делать белорусам?

- Любыми способами требовать немедленного введения карантина по примеру других стран. Также любыми способами спасать свои жизни и жизни своих близких.