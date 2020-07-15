Мы сами построим свою Беларусь 2 Дмитрий Савич

15.07.2020, 15:07

3,574

Фото: Getty Images

Давайте уже проснемся и сделаем этим летом что-то стоящее и достойное.

Это лето ознаменовалось невиданной протестной активностью белорусского общества. Десятки тысяч человек сказали «нет» авторитарно-диктаторскому режиму Александра Лукашенко, начавшимся репрессиям против гражданского общества и наглым провокациям против альтернативных кандидатов в президенты. Но протестующих все равно слишком мало. Белорусам пора осознать, что вместо них никто не сможет построить Страну для жизни. Теперь важен каждый голос, каждый человек и гражданин. И этот голос нужен не на избирательных участках 9 августа, потому что в Беларуси выборов нет уже четверть века. Этот голос сейчас нужен на площадях белорусских городов и около зданий сельсоветов в глубинке.

Давайте не будем друг другу врать и признаем, что белорусы больше всего боятся не Лукашенко и его псов. Мы все подсознательно боимся перемен. Потому что быть архитектором перемен — это ответственность. За себя и за страну. Мы думаем, что с уходом Лукашенко случиться что-то страшное, и мы станем жить ее хуже. Что кто-то нас поработит и уничтожит. Поверьте, люди, хуже не станет. Если мы все встанем вместе, друг за друга, по-настоящему осознаем себя гражданами государства под названием Республика Беларусь и начнем строить Страну для жизни. Но уже без Лукашенко и его команды, которая не смогла за 25 лет обеспечить достойную жизнь людей, а лишь узурпировала власть. Не важно, кто придет на смену Лукашенко. Важен сам факт его ухода с политической сцены, который даст толчок раскрепощению творческого и созидательного потенциала всего белорусского общества. Мощное гражданское общество никогда не даст захватить власть узкой группе лиц, а обеспечит стабильное демократическое народовластие. С мощным профессиональным и уважаемым парламентом, независимыми ветвями власти, подчиняющимися только Конституции и разумным, справедливым законам.

Не нужно бояться перемен. Мы вместе. Все друг за друга. И мы начинаем движение вперед. К достойной жизни для себя и своих детей. Мы для начала не с Западом и не с Востоком. Мы сами по себе. Сначала очень важно осознать именно это. Мы должны показать всему миру, что белорусы — великий народ. Что мы способны быть самостоятельной нацией и ни от кого не зависеть. Только тогда нас будут уважать и считаться с нами. Белорусы — потрясающие люди. Умные, добрые и трудолюбивые. Это 100% правда. Мы должны понять, что наша сила в единстве. Главное разрушить ту закостенелость и тупость, в котором пребывает наше общество по вине 26-летнего правления Лукашенко и его команды.

Мы сами построим свою страну. Без Лукашенко. Мы не маленькие дети, которым нужен «батька». Именно эту идиотскую, унижающую любого самостоятельного человека рабскую мысль пыталась внушить нам госпропаганда на протяжении последних десятилетий. Не надо бояться перемен. Потому что мы сами будем их делать. Всей страной и каждый по отдельности. Главное в себя поверить. Есть множество примеров, когда народ поверил в себя и за короткий срок добился потрясающих результатов в экономике, технологиях, социальной политике опираясь исключительно на внутренние ресурсы и силу духа: Южная Корея, Израиль, Норвегия, Исландия, Тайвань. Это светские, как и Беларусь, государства, удивившие весь мир грамотными реформами и быстрым повышением уровня жизни граждан. Поверьте, Беларусь не хуже этих стран. А по некоторому потенциалу и на более выгодных позициях.

Лукашенко за 25 лет не смог построить Страну для жизни. Беларусь является одной из самых бедных стран Европы. Абсолютное большинство людей получают нищенские зарплаты, пенсионеры смешные пенсии. Народ, может хватит спать? Может пора начинать что-то делать, а не ждать, когда нам кто-то поможет? Европа или еще кто-нибудь. По большому счету всем плевать на чужие проблемы. У белорусов сейчас очень большая проблема, которая называется Лукашенко и его команда никчемных по сути, но верных своему хозяину «друзей». Давайте уже проснемся и сделаем этим летом что-то стоящее и достойное. Для себя и для нормального будущего своих детей и внуков. Жыве Беларусь!

Дмитрий Савич, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», специально для сайта Сharter97.org