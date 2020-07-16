Опрос: Байден уже на 15% опережает Трампа по всей стране 3 16.07.2020, 19:58

Джо Байден

Фото: АР

За Байдена готовы проголосовать 52% американцев.

Президент США Дональд Трамп проигрывает в опросах бывшему вице-президенту Джо Байдену в предвыборной гонке на общенациональном уровне. Согласно новому опросу, на выборах президента США демократ Байден по всей стране увеличил свой отрыв от республиканца Трампа до 15 процентов, передает zn.ua.

Новый опрос от Quinnipiac показывает, что за Байдена готовы проголосовать 52% американцев, в то время как за его конкурента 37%.

Социологи говорят, что уровень одобрения Трампа достаточно мрачен – 36% против 60% неодобрения. Это на шесть процентов меньше в сравнении с прошлым месяцем.

До выборов есть еще 16 недель, но в опросе нет ободряющей тенденции для президента Трампа.

Журнал The Economist уверенно прогнозирует победу Байдена как в общенациональном голосовании, так и среди коллегии выборщиков. Байдену отдают 9 из 10, или 89%, на победу в коллегии выборщиков и более чем 19 из 20, или же 98%, на победу во всеобщем голосовании.

Байден значительно опережает Трампа среди небелых избирателей, а женщины и молодежь на пути к тому, что с еще большим преимуществом, чем Хиллари Клинтон, выбрать Байдена.

Но бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.