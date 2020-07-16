«Мэр» Бреста: Дать зарплаты учителям или покосить траву? 18 16.07.2020, 22:17

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У города проблемы с бюджетом.

На брифинге 15 июля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук рассказал, что в этом году есть проблемы с бюджетом. Поэтому в городе не кошена трава, передает «Брестская газета».

«По бюджету у нас есть проблемы. Я не буду скрывать – у нас трава не кошена. Не кошена трава в городе Бресте! Я это признаю. Трава не косится не потому что кто-то не хочет косить, а потому что есть ограниченные ресурсы, есть приоритеты. Важнее было выплатить учителям отпускные», – рассказал председатель горисполкома.

По его словам, все должны четко понимать, что зарплата бюджетников платится за счет городского бюджета. Поэтому пришлось выбирать.

«Вопрос такой: дать отпускные учителям или покосить траву? Это ведь финансовый вопрос. Один покос травы стоит очень больших денег. Хотя, кажется, что там, вышел покосил», – объяснил Александр Рогачук.