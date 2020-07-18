Белорусы массово забирают вклады из банков 1 18.07.2020, 13:06

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Доверие к банковской системе резко упало.

В Беларуси наблюдается заметный отток рублевых и валютных вкладов населения. Доверие к банковской системе падает, в том числе из-за дела «Белгазпромбанка», пишут Naviny.by.

С начала года срочные рублевые депозиты населения сократились на 99,2 млн рублей и на начало июля составили 5,032 млрд рублей, свидетельствуют данные Национального банка. Срочные валютные депозиты за полгода сократились еще больше — на 580,7 млн долларов (до 5,6 млрд долларов).

«Если люди выносят деньги из банков, значит, доверие к ним падает», — сказал в комментарии для Naviny.by старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Он заметил две волны исхода вкладчиков из банков с начала этого года. Первая наблюдалась в марте на фоне девальвации белорусского рубля. В конце того месяца стоимость доллара на бирже достигала 2,64 рубля, а на наличном рынке — 2,70 рубля.

«Тогда началась немного ничем не обоснованная паника, и народ стал частично выносить деньги», — отметил финансовый аналитик.

Вторая волна была вызвана делом «Белгазпромбанка». В июне Комитет госконтроля задержал около 20 топ-менеджеров банка с российским капиталом. Уголовное дело было возбуждено после того, как бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико решил баллотироваться в президенты. Сейчас он находится в СИЗО КГБ, а в банке введена временная администрация.

«По понятным причинам за последний месяц оттуда ушло большое количество вкладчиков. Вероятно, часть из них занесла вклады в другие банки, а часть — под подушку, опасаясь, что история с «Белгазпромбанком» может перекинуться на другие частные банки либо банки с иностранными владельцами», — сказал Вадим Иосуб.

Дальнейшее поведение белорусских вкладчиков будет зависеть от действий властей в монетарной сфере.

Нацбанк снизил ставку рефинансирования

Недавно, к примеру, Нацбанк снизил ставку рефинансирования после прямого указания Александра Лукашенко. На этом фоне аналитики задаются вопросом, сохранится ли прежняя взвешенная денежно-кредитная политика и операционная независимость финансового регулятора страны.

«Пока снижение ставки рефинансирования было минимальным — на 0,25 процентного пункта. Это серьезно не затронуло ставки по депозитам. Если будет принято решение дальше снижать ставку рефинансирования более бодрыми темпами и это повлечет за собой заметное снижение ставок по депозитам, то вынос средств из банков гарантированно продолжится», — подчеркнул cтарший аналитик «Альпари Евразия».

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Отток вкладов из банков может также усилить «включение печатного станка ради обеспечения роста зарплат». Такая мера обязательно приведет к серьезной девальвации, но даже до нее могут резко возрасти девальвационные ожидания населения. Вкладчики начнут забирать деньги из банков.

«Четкое понимание, что девальвация вот-вот случится, станет поводом снимать свои сбережения, по крайней мере, рублевые», — сказал Вадим Иосуб.

На протяжении прошлого года около трети респондентов в ходе опросов, проводимых по заказу Нацбанка, стабильно говорили, что предпочитают хранить сбережения в банках.

В этом году ситуация стала заметно меняться. Еще в феврале 17,3% опрошенных говорили, что предпочитают держать свои деньги в банках на депозите, а уже в мае этот показатель снизился до 13,9%.