Проектная немощь Путина 2 Игорь Николаев, «Новая газета»

18.07.2020, 13:23

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Игорь Николаев

Фото: ru.1in.am

«Рывок» российской экономики откладывается.

Нацпроекты далеко послали. Аж в 2030 год… Сделано это было в ходе недавнего заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент Владимир Путин поручил в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты. Причем сделать это необходимо с учетом указа о целях национального развития до 2030 года, который тоже еще только надо подготовить. То есть, как выразился глава государства, необходимо «заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год».

Почему вдруг понадобилось заглядывать за нынешний горизонт планирования? Чем он не устраивает власть? Что изменилось?

За поправки в Конституцию проголосовали — и это подвигло заглянуть за 2024 год? Похоже, но не только.

В мае 2018 года, после президентских выборов, было утверждено 13 национальных проектов с суммарным бюджетом в 25,7 трлн рублей («Демография», «Здравоохранение», «Образование» и др.). Тогда же были сформулированы и национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Этих целей немало: от обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации до создания в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора.

Практически все утвержденные в 2018 году национальные цели — вполне себе нормальные, против них трудно возражать. Но проблема в том, что даже два года назад некоторые из этих целей уже вызывали вопросы с точки зрения реальности их достижения. Сегодня стало еще более очевидно, что добиться многих целей будет трудно. Да что там трудно — просто невозможно.

И вот представьте ситуацию: 2024 год, президентские выборы, а национальные цели, которые аккурат к этому сроку должны быть достигнуты, провалены.

Возьмем, к примеру, упомянутую цель обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации. В последние годы ситуация здесь развивается с точностью до наоборот: естественная убыль населения набирает силу. Только за январь-апрель 2020 года этот показатель, по данным Росстата, составил 160,3 тыс. человек.

Для сравнения: в 2019 году аналогичный показатель равнялся 148,3 тыс. человек. Учитывая инерционность демографических процессов, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что никакого устойчивого естественного прироста численности населения к 2024 году ждать не стоит.

Не будет и снижения в два раза уровня бедности в Российской Федерации.

Если по итогам 2018 года в России 18,4 млн человек имели доходы ниже величины прожиточного минимума, то по итогам 2019 года таковых было практически столько же — 18,1 млн человек. А по итогам кризисного 2020 года есть все основания полагать, что бедных людей будет больше.

А что нас может заставить поверить, что будет обеспечен устойчивый рост реальных доходов граждан? Это после того-то, как они долгие последние годы падали и приостановились в своем падении только в 2018–2019 годах, во многом благодаря методологическим приемам Росстата? Кстати, в первом квартале 2020 года реальные доходы граждан вновь снизились — на 0,2% в годовом выражении.

Иными словами, явно стала вырисовываться очень неудобная для властей ситуация, когда большинство национальных целей (если не все) к 2024 году оказалось бы под угрозой краха. Власти, по-видимому, осознав такие перспективы, теперь решили нацелиться на 2030 год. Но так как заявлять о таком переносе ближе к 2024 году было бы совсем уж некрасиво, то решили сделать это уже сегодня.

Но вот что точно не учтено при такой корректировке.

Откладывание национальных целей и подгонка под новые сроки нацпроектов окончательно дискредитируют саму идею развития страны в таком формате.

Не достигаем цели — что ж, сдвинем ее за горизонт, снова не достигаем — опять сдвинем. Даже в советские времена не было такого. Уж если не получалось, к примеру, построить коммунизм к 1980 году, то власти хотя бы не сдвигали наступление светлого будущего год этак на 1990-й или вовсе на 2000-й.

Жаль, что так вышло, ведь национальные цели и нацпроекты — это нормальный механизм для стратегического развития страны. Но, похоже, не для нас и не сегодня.

Игорь Николаев, «Новая газета»