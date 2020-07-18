Россия валится изнутри 4 18.07.2020, 14:26

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Карма — удивительная штука.

Вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов провел первое заседание новой комиссии по сохранению татарского языка. После заседания были сформированы рабочие группы, которые через месяц должны представить так называемые «дорожные карты» для решения проблемы татарского языка, пишет sprotyv.info.

Всего были созданы 4 группы. Одну из групп возглавила министр культуры Татарстана, еще одной будет руководить ректор Казанского федерального университета + будет работать над проблемой начальник управления по работе с территориями.

Карма — удивительная штука. Согласитесь, прилетело РФ ровно тогда, когда пророссийские силы начали в который раскачать ситуацию с языком в Украине. Правда, на фоне пожаров в Сибири и протестов в Хабаровске, это выглядит для руководства РФ как удар под дых, ведь проблемами татарского языка озаботились не местные люмпены, а так называемые элиты и интеллигенты, которых трогать и пугать минимум страшно — можно нарваться на протесты в Татарстане.

Чтоб вы понимали, что произошло: согласно так называемым поправкам в конституцию РФ, государствообразующим народом и языком России являются русский и русские, все остальные языки и народы как бы низшего сорта. Но татары, причем на уровне региональных элит, подняли проблему именно своего языка, наплевав на откровенно нацистские поправки и хотелки Кремля.

Что будет дальше? Как по мне, РФ будут рвать ровно теми же инструментами, которыми РФ пытается рвать Украину. Разница лишь в том, что если в Украине один регион проглотил мантру о «кормильцах всей страны», то в России таких претензий будет минимум пару десятков.

Положа руку на сердце, согласитесь, Москва каленым железом выжигала культуру, историю и язык абсолютно всех народов и территорий, которые колонизировала, оставляя местным жителям, коренным народам, лишь возможность быть шутами для типа арийцев в лаптях. Именно поэтому РФ будет прилетать изнутри и постоянно, а Украина приложит все усилия к тому, чтобы коренные народы РФ имели право разговаривать и учиться на родном языке. Причина проста — мы, украинцы, прекрасно понимаем, как это, когда оккупант на твоей земле объявляет тебя второсортным жителем со смешным языком и т д. Мы это прочувствовали на себе.

Самое смешное то, что в Кремле до сих пор не поняли: претензии будут лететь тупо в одну точку и ото всюду — предъявлять права и требовать будут у Москвы и только. Также Москва уперто не хочет осознавать, что в то время, пока за деньги того же Татарстана устраивались войны по всему миру, на территории самой РФ сформировался образ Москвы как некоего Карфагена, который пожирает ресурсы регионов и считает всех остальных жителей РФ людьми низшего сорта, обслуживающим персоналом и т д. И этого уже нельзя изменить, момент упущен — столица РФ не воспринимается жителями замкадья как главный город страны, она уже воспринимается лишь как место, где решают как ограбить регионы РФ, как место, где решают как унизить регионы РФ [тушить пожары в Сибири нецелесообразно экономически, а воевать в Сирии выгодно, ага], как место, где назначают управленцев в регионы, не спросив мнения местных жителей, как некая обитель зла.

Эпилог. Как думаете, кто следующим из коренных народов РФ заговорит о притеснении права разговаривать В России на родном языке? Я ставлю на Сибирь. А вы?