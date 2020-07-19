«Если шахтеров поддержат другие рабочие, диктатура падет за пару дней» 7 19.07.2020, 10:59

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Разговоры о забастовке идут уже на многих предприятиях Беларуси.

Вчера солигорские шахтеры более детально сообщили о своем плане политической забастовки 10 августа. Телеграм-канал «Баста!» опубликовал отклик читателя на эту тему:

«Хорошая новость от шахтеров! Работники солигорского Беларуськалия заявили, что в случае фальсификации выборов, с 10 августа начинают бессрочную забастовку до победного конца, - пишет читатель. - Знаю, что разговоры о забастовке вовсю идут на многих предприятиях. Если шахтеров поддержат работники новополоцкого «Нафтана», мозырского нефтеперерабатывающего завода, сотрудники железной дороги, труженики МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ - диктатура падет за пару дней.

Так было в Албании в 1992 году. Так было в Польше в конце 80-ых. Люди просто не вышли на работу – это ведь несложно. У них получилось, получится и у нас.

Саша-таракан стал похож на насекомых, которые уничтожают урожай. У всех есть родственники в деревнях, вы знаете, как важно бороться с такими вредителями. Против них все средства хороши. Самое главное – не подкармливать их. Забастовка – очень хорошая идея».

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