40 лет назад в Люблине вспыхнула антикоммунистическая забастовка рабочих 19.07.2020, 16:01

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Железная дорога в Люблине.

Фото: Pixabay.com

Ее организовали железнодорожники.

40 лет назад люблинские железнодорожники организовали забастовку против коммунистического правления в Польше. Забастовка продолжалась с 16 по 19 июля 1980 года и стала первой подобного рода на железных дорогах коммунистической Польши, передает «Польское радио».

В первый день забастовки в ней приняли участие около 800 человек. Экипаж локомотивного депо потребовал повышения зарплаты и перекрыл пути на люблинском железнодорожном узле.

Волна забастовок в начале июля 1980 года охватила почти 150 предприятий и вошла в историю как «Люблинский июль». Забастовки распространились по всей стране, их кульминацией стало подписание Августовских соглашений на Гданьской судоверфи и создание профсоюза «Солидарность».

Памятные мероприятия, посвященные событиям 1980 года, прошли в Люблине у Главного железнодорожным вокзала, на месте бывшего депо, были также возложены цветы к памятнику «Судьба железнодорожника».

Сегодня мы можем сказать, что, в частности, благодаря люблинским железнодорожникам мы живем в свободной Польше, — сказал в своем выступлении министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик:

«Те, кто проводили эту забастовку, обладали огромным мужеством. Благодаря этому мужеству мы находимся здесь и сейчас, и можем спокойно говорить об этом мужестве. Нужно помнить, что 40 лет назад беседы о свободной Польше, о том, что коммунизм и большевизм уничтожает Польшу, вызывало наказания и преследования».