Белорусы провели акцию на Майдане Независимости в Киеве 1 20.07.2020, 19:55

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Фото: Belsat.eu

Организаторы акции хотели привлечь внимание украинцев к ситуации в нашей стране.

В понедельник, 20 июля, в Киеве состоялась акция в поддержку протестующих и политзаключенных в Беларуси. Организаторы акции представители движения солидарности «Разам», передает «Белсат».

На Майдане Независимости, возле главного почтамта украинцам предложили написать письмо или подписать открытку, которые будут направлены белорусским политзаключенным. Этой акцией организаторы хотели привлечь внимание украинцев к ситуации с давлением на гражданское общество в Беларуси.

«Сегодня мы собрались здесь, на Майдане, возле Киевского Главного почтамта, чтобы написать письма и открытки нашим политзаключенным, которые сейчас томятся в тюрьмах режима Лукашенко. Мы собрались поддержать их и чтобы наши письма вдохновили их на дальнейшую борьбу за Беларусь», – рассказал пресс-секретарь движения «Разам» Олег Овчинников.