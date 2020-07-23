Фоторепортаж: Более пяти тысяч на митинге Светланы Тихановской

Фоторепортаж: Более пяти тысяч на митинге Светланы Тихановской4
- 23.07.2020, 21:28
- 5,223
Это самое массовое политическое мероприятие в этом городе за всю современную историю Беларуси.
Светлана Тихановская и члены ее штаба ехали на агитационный митинг в Борисов. Как сообщила Ольга Ковалькова в своем стриме в Фейсбуке, они ехали в Борисов на трех машинах. Работники ГАИ остановили их автомобили на трассе примерно в 50 км от города. На каком основании правоохранители остановили команду Тихановской – неизвестно. Через некоторое время Ковалькова сообщила, что их отпустили и они направляются в Борисов, пишет «Белсат».
Примерно в 19:15 Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой прибыла на митинг.
В 19:00 на площадке возле универмага «Веста» в Борисове собрались люди, чтобы встретиться с Тихановской. Это самое массовое политическое мероприятие в этом городе за всю современную историю Беларуси.
«Сначала мне было страшно. Но теперь я не боюсь. Я чувствую вашу поддержку, я чувствую вашу силу», – сказала кандидатка.
Мария Колесникова призвала «продолжать дожимать власть всеми законными методами», фиксируя попытки фальсификации итогов выборов.
Тем временем по дороге на митинг на железнодорожном вокзале в Борисове милиция задержала Ольгу Николайчик, Андрея Войнича, Валентина Фролова и Елену Минскую.
Также была задержана журналистка «Белсата» Елена Щербинская. Через некоторое время ее отпустили. Оператор Виталий Дубик до сих пор задержан. По словам журналистки, поводом для задержания стала проверка их автомобиля, так как подобная машина якобы недавно совершила ДТП.
В Минске во время записи комментария был также задержан корреспондент нашего телеканала Артем Лява и экономист Сергей Чалый. Они доставлены в РУВД Московского района. Вскоре их отпустили.