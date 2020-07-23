Фоторепортаж: Более пяти тысяч на митинге Светланы Тихановской 4 23.07.2020, 21:28

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Фото: belsat.eu

Это самое массовое политическое мероприятие в этом городе за всю современную историю Беларуси.

Светлана Тихановская и члены ее штаба ехали на агитационный митинг в Борисов. Как сообщила Ольга Ковалькова в своем стриме в Фейсбуке, они ехали в Борисов на трех машинах. Работники ГАИ остановили их автомобили на трассе примерно в 50 км от города. На каком основании правоохранители остановили команду Тихановской – неизвестно. Через некоторое время Ковалькова сообщила, что их отпустили и они направляются в Борисов, пишет «Белсат».

Фото: belsat.eu

По оценкам журналистов, 23 июля в Борисове более 1000 сторонников перемен. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Примерно в 19:15 Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой прибыла на митинг.

В 19:00 на площадке возле универмага «Веста» в Борисове собрались люди, чтобы встретиться с Тихановской. Это самое массовое политическое мероприятие в этом городе за всю современную историю Беларуси.

«Сначала мне было страшно. Но теперь я не боюсь. Я чувствую вашу поддержку, я чувствую вашу силу», – сказала кандидатка.

Символ перемен 2020 Светлана Тихановская посещает Борисов. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Верим. Можем. Победим. 23 июля в Борисове – выступление Светланы Тихановской. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Портреты Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой в руках сторонников перемен. Борисов, 23 июля. Фото: Алиса Гончар / Belsat.eu

Мария Колесникова призвала «продолжать дожимать власть всеми законными методами», фиксируя попытки фальсификации итогов выборов.

Светлана Тихоновская в Борисове 23 июля, когда Лукашенко приказал «останавливать стримы». Фото: belsat.eu

Борисов встречает Светлану Тихановскую, 23 июля. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Молодое поколение на встрече со Светланой Тихановской в Борисове, 23 июля. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Более 1000 человек посетили избирательную встречу Светланы Тихановской в Борисове. Фото: belsat.eu

Символ перемен 2020 Светлана Тихановская. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Тем временем по дороге на митинг на железнодорожном вокзале в Борисове милиция задержала Ольгу Николайчик, Андрея Войнича, Валентина Фролова и Елену Минскую.

Также была задержана журналистка «Белсата» Елена Щербинская. Через некоторое время ее отпустили. Оператор Виталий Дубик до сих пор задержан. По словам журналистки, поводом для задержания стала проверка их автомобиля, так как подобная машина якобы недавно совершила ДТП.

В Минске во время записи комментария был также задержан корреспондент нашего телеканала Артем Лява и экономист Сергей Чалый. Они доставлены в РУВД Московского района. Вскоре их отпустили.