Лукашенко получил тревожный сигнал из США 1 25.07.2020, 20:36

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Обмен послами между двумя государствами могут отложить?

Потепление в отношениях Минска и Вашингтона, которым так гордились белорусские власти, может смениться новым похолоданием. Эксперты не исключают, что до выборов страны не обменяются послами. Тревожный сигнал – звонок главе белорусского МИДа Владимиру Макею заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла, пишет «Независимая газета».

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, – сообщило госинформагентство Белта. – Собеседники обсудили актуальные темы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня».

Кроме того, «по просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской избирательной кампании в Беларуси», говорится в сообщении агентства.

Напомним, что Дэвид Хэйл посещал Минск в сентябре прошлого года. Во время визита он заявил, что страны вскоре обменяются послами, которых нет уже с 2008 года. «Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях», – сказал тогда Дэвид Хэйл.

Дипломатические миссии в течение 12 лет возглавляли временные поверенные. Причиной конфликта стали экономические санкции, которые США ввели в отношении Беларуси. Эксперты называли визит Дэвида Хэйла «символической точкой в долгом процессе нормализации отношений». Сейчас они говорят о том, что точка может превратиться в многоточие, несмотря на то что Минск и Вашингтон в одном шаге от обмена послами. О том, что президент США Дональд Трамп предлагает на пост посла в Минске сотрудницу бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джули Фишер, сообщалось еще в апреле. На прошлой неделе Лукашенко уже назначил на должность посла в Вашингтоне бывшего замглавы МИДа Олега Кравченко. Тот пояснил журналистам, что намерен отбыть к месту службы уже в августе.

Сейчас, анализируя ситуацию, эксперты не исключают, что реализация планов может быть как минимум отложена на осень. Нельзя отрицать, по их мнению, и возврата к полному похолоданию отношений. Все будут зависеть от того, как пройдут так называемы выборы в Беларуси.

Аналитики не исключают, что Дэвид Хэйл попытался предостеречь власти Беларуси от резких шагов. Во всяком случае, основания для того, чтобы понимать, что в Вашингтоне следят за происходящим, есть.

Так, 15 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус высказала обеспокоенность США сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Беларуси. В начале июня посольство США вместе с представительством ЕС и посольством Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти «принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод».

Затем посольство США написало в своем официальном аккаунте в Тwitter, что «уважение основных свобод и демократии» властями Беларуси «прокладывает путь к более тесным связям с США», дав тем самым понять, что дальнейшие взаимоотношения Минска и Вашингтона зависят от хода избирательной кампании. «Отношения с США в ближайшие несколько месяцев будут во многом определяться фоном президентских выборов в Беларуси и находиться в зоне высокой неопределенности», – отмечают эксперты.