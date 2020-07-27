Детальный прогноз от The Economist: Байден станет следующим президентом США 2 27.07.2020, 10:53

Джо Байден

Фото: Bloomberg

Каким будет исход выборов в 2020 году.

Джо Байден одержит победу на выборах президента США с вероятностью в 91% (9 шансов из 10), тогда как нынешний американский лидер Дональд Трамп имеет лишь 8% шансов быть переизбранным (1 из 10).

О таких данных по состоянию на 27 июля свидетельствует прогностическая модель журнала The Economist, которая обновляется ежедневно, пишет «Новое время». Она учитывает не только данные социологических опросов, но и экономическую и демографическую ситуацию в отдельных штатах США. Модель разработана при участии Эндрю Гельмана и Мерлина Хайдеманнса, специалистов в области статистического моделирования и политологии из Колумбийского университета. The Economist применяет подобный метод впервые для расчета результата выборов 2020 в США — как в целом, так и отдельно в каждом из штатов. Журнал подробно описывает, как работает модель и даже предоставляет возможность желающим ознакомиться с ее кодом.

Каким будет исход выборов президента в США 2020 — детальный прогноз

Модель The Economist предсказывает, что демократ Джо Байден с вероятностью в 99% соберет большинство голосов американских избирателей (более чем 19 шансов из 20). Нынешний президент Дональд Трамп имеет менее 1% шансов завоевать большинство симпатий избирателей (менее 1 из 20).

Однако, как известно, американская модель выборов президента не гарантирует победу кандидату, собравшему максимум голосов (Хиллари Клинтон в 2016 году поддержали почти на 3 млн человек больше, чем Трампа, однако она проиграла выборы) — решающее значение имеет распределение голосов Коллегии выборщиков.

Согласно прогнозу The Economist, в 2020 году Байден имеет все шансы выиграть и это состязание: журнал оценивает, что он соберет 250−415 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270), тогда как Трамп — около 123−288 голосов. Таким образом, следующим президентом США, скорее всего, станет именно Байден (91% вероятности или 9 из 10), тогда как Трамп имеет намного меньшие шансы (8% или 1 из 10).

На данный момент, если бы выборы прошли 26 июля, Байден набрал бы 346 голосов выборщиков, а Трамп — 192, свидетельствуют расчеты журнала.

Модель также дает представление о том, как распределятся голоса выборщиков по отдельным штатам. Вероятнее всего, прогнозирует The Economist, Байден выиграет в 25 штатах, Трамп — в 20, а исход голосования еще в 5 штатах остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова). К «сомнительным» штатам, за победу в которых еще может побороться каждый из кандидатов, прогноз также относит Техас (с большей вероятностью победит Трамп) и Флориду (с большей вероятностью победит Байден).

Почти гарантированно (вероятность более 99%) Байден выиграет в Калифорнии, Орегоне, Иллинойсе, Массачусетсе, Вермонте, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Нью-Йорке, Мэриленде, Род-Айленде, а также в штате Вашингтон и в городе Вашингтон (округ Колумбия).

Трамп наверняка одержит победу в Алабаме, Теннесси, Западной Вирджинии, Кентукки, Арканзасе, Канзасе, Оклахоме, Небраске, в Южной и Северной Дакоте, Вайоминге, Юте и штате Айдахо.

Кроме того, модель The Economist усредняет данные социологических опросов, корректирует их с необходимыми поправками на другие факторы (разницу в размере выборки и пр.), чтобы предсказать распределение голосов избирателей в день выборов.

Согласно этому прогнозу, Байден в итоге соберет 53,9% голосов американцев (сейчас собрал бы 54,2%), а Трамп — 46,1% (сейчас — 45,8%).

До дня голосования, которое состоится 3 ноября 2020 года, остается менее 100 дней.

За последние недели между Трампом и Байденом — образовалась электоральная пропасть. За действующего главу Белого дома готовы проголосовать 40% избирателей, тогда как за его оппонента — 55%, показывает недавняя социология.

Несмотря на то, что данные, приводимые различными соцслужбами, незначительно отличаются, семь из девяти последних опросов показывают, что бывший вице-президент США Байден обгоняет Трампа на 10 и более пунктов.

Текущий разрыв между кандидатами на главный руководящий пост в США является очень значительным — в последний раз подобное происходило во времена президентской гонки 1992 года.