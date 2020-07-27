NASA заплатят $180 000 студентам, которые придумают, что делать с пылью на Луне 14 27.07.2020, 16:07

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Предлагать свои решения они будут в рамках проекта Artemis.

Чтобы заселить Луну, людям нужно решить одну серьезную проблему — разобраться, что делать с пылью, которая покрывает всю поверхность спутника. Ее частицы опасны для человека: они проникают в дыхательные пути и оседают в легких, раздражают слизистые оболочки и вызывают болезни. Кроме того, пыль портит космическое оборудование, пишет журнал «Нож».

Пока что у ученых NASA нет эффективного решения, так что они решили привлечь студентов. Предлагать свои решения они будут в рамках проекта по исследованию Луны Artemis.

NASA отберет команду из самых перспективных молодых специалистов и сформирует группы по 5-10 человек. Все они будут трудиться над своими проектами, а самый лучший агентство включит в свою следующую лунную миссию.

Студенты за свою работу получат 180 000 долларов. «У команд практически не будет ограничений, чтобы протестировать и реализовать свои идеи», — пишут в NASA.