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Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер

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  • 4.07.2020, 21:28
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Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер

Танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесскую область потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно Delfi. Танкер затонул у берегов Одессы в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент Украины подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в прошлом году. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Владимир Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все", - отмтеил Зеленский.

При том он отметил, что в случае, если танкер не будет убран, делом будут заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность », - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Из-за сильного шторма танкер сорвало с якоря и отнесло в акваторию Одессы. Владелец танкера отказывался убирать судно, несмотря на обязанности провести ликвидационные работы до 31 марта. Стоимость работа оценивалась от 18 до 24 млн гривен.


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