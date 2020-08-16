В Минске заметили пьяного и очень грустного «депутата» Марзалюка

В Минске заметили пьяного и очень грустного «депутата» Марзалюка52
- 16.08.2020, 11:17
- 27,621
Видеофакт.
В Минске замечен очень грустный и пьяный «депутат» Марзалюк, который стал известен благодаря аплодисментам Лукашенко со слезами, сообщает «Чай з варэннем».
Также он известен по фразе «ходят пьяные и обкуренные по городу».
В Минске замечен очень грустный депутат Марзалюк, который стал известен благодаря аплодисментам Лукашенко со слезами pic.twitter.com/H2Ws2PzyYk— Чай з варэннем (@belteanews) August 14, 2020