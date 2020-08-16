В Минске заметили пьяного и очень грустного «депутата» Марзалюка 52 16.08.2020, 11:17

27,621

Фото: Belta

Видеофакт.

В Минске замечен очень грустный и пьяный «депутат» Марзалюк, который стал известен благодаря аплодисментам Лукашенко со слезами, сообщает «Чай з варэннем».

Также он известен по фразе «ходят пьяные и обкуренные по городу».