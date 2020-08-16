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В Минске заметили пьяного и очень грустного «депутата» Марзалюка

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  • 16.08.2020, 11:17
  • 27,621
В Минске заметили пьяного и очень грустного «депутата» Марзалюка
Фото: Belta

Видеофакт.

В Минске замечен очень грустный и пьяный «депутат» Марзалюк, который стал известен благодаря аплодисментам Лукашенко со слезами, сообщает «Чай з варэннем».

Также он известен по фразе «ходят пьяные и обкуренные по городу».


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