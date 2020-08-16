Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии выступил в поддержку протестующих

Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии выступил в поддержку протестующих7
- 16.08.2020, 14:34
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События последних дней в Беларуси шокировали весь мир и белорусских дипломатов.
События последних дней в Беларуси шокировали весь мир и белорусских дипломатом. Следующим высказался временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в Facebook, пишет belaruspartisan.by:
- Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти».
Ранее с поддержкой протестующих выступил посол Беларуси в Словакии.