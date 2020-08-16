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Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии выступил в поддержку протестующих

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  • 16.08.2020, 14:34
  • 11,843
Временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии выступил в поддержку протестующих
Павел Мацукевич

События последних дней в Беларуси шокировали весь мир и белорусских дипломатов.

События последних дней в Беларуси шокировали весь мир и белорусских дипломатом. Следующим высказался временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в Facebook, пишет belaruspartisan.by:

- Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти».

Ранее с поддержкой протестующих выступил посол Беларуси в Словакии.

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