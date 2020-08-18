Работники белорусской дипмиссии в ОАЭ поддержали протестующих 1 18.08.2020, 11:00

5,990

Фото: ТАСС

Генеральный консул и консул Беларуси в Дубае подписали обращение диаспоры.

Белорусская диаспора в Объединенных Арабских Эмиратах выступила с обращением к властям Беларуси — его подписали также работники дипломатической миссии нашей страны в аравийском государстве. Об этом tut.by сообщили белорусы, проживающие в Дубае.

В выпущенном обращении белорусы из Объединенных Арабских Эмиратов осуждают необоснованное насилие правоохранительных органов по отношению к мирным гражданам и поддерживают стремление соотечественников мирно выражать свою позицию. В тексте документа содержатся требования к властям нашей страны немедленно освободить задержанных в ходе акций протеста людей, к Генеральной прокуратуре Беларуси — дать правовую оценку фактам насилия, провести разбирательство и наказать виновных, а к другим правоохранительным органам — обеспечить безопасность мирных акций протеста. В обращении подчеркивается приверженность идее суверенитета Беларуси и негативное отношение к попыткам его подрыва извне, а также военного вмешательства других государств во внутренние дела нашей страны.

Белорусские граждане обратились в дипломатическую миссию нашей страны в Дубае с предложением также поддержать их инициативу. В итоге свои подписи в документе поставили Генеральный консул Беларуси Игорь Бондарев и консул Виталий Князев.

Беларуская диаспора в ОАЭ призывает своих соотечественников в других странах вступать в диалог с сотрудниками дипломатических представительств с предложением высказываться в поддержку мирных протестующих, осудить насилие в нашей стране и требовать расследования и наказания виновных в избиениях мирных граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».