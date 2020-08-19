Знаменитый гродненский рабочий: В моем цеху за забастовку – 99% 8 19.08.2020, 10:55

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Генрик Скоморошко

В «Гродножилстрое» продолжают протестовать.

Работник «Гродножилстрой» Генрик Скоморошко продемонстрировал уровень ораторского мастерства, о котором могут только мечтать многие политики, и прославился благодаря одному-единственному выступлению.

Это видео только на ютюб-канале Радыё Свабода уже набрало около полумиллиона просмотров, ане говоря уже о перепостах на других ресурсах. Kp.by дозвонилась Генрику Станиславовичу, и он подтвердил: предприятие действительно бастует с 13 августа.

- В тот день мы собрались на проходной. Организовали собрание работников первой и второй смены прямо под конторой, – рассказывает мужчина. – Нас собралось много, мы решили, что больше так жить не хотим.

Мы все крайне возмущены происходящим в стране и на наших улицах. В результате определились со своими требованиями и сообщили о них руководству предприятия.

Никто никаких денег нам не платил, как недавно о протестующих сказал министр МВД Караев. У нас есть работа, нам вовремя платят зарплату.

Сам я работаю на предприятии 20 лет – сварщик сеток и каркасов и бригадир. Женат, трое детей, внук. Получаю свои 500 долларов со всеми надбавками, но это не значит, что я должен мириться с происходящим, и что согласен довольствоваться мизером, а не стремясь к лучшей жизни.

Забастовку начал не я. Я просто был со своими людьми. Я по жизни такой: не хочу и не буду мириться с неправдой и несправедливостью.

- Генрик Станиславович, вам не страшно было предъявлять требования руководству предприятия? Не боялись, что уволят?

- Когда о забастовке узнало руководство, на встречу с нами приехал заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Дешко, представитель МВД и областной прокурор. Нам сказали, что наши требования будут услышаны, и что нам надо радоваться, что у нас в принципе есть работа.

Мы поставили срок выполнения своих требований – до понедельника, то есть до 17 августа. И вот понедельник настал.

Снова организовали собрание. Нам опять говорили, что для поддержания экономики надо работать, и что наши требования частично удовлетворены. Мол, часть заключенных освободили… И тогда я вышел к ним и произнес ту самую речь!

- А речь продумали заранее?

- Я каждый день смотрю на происходящее, сам неоднократно выходил на мирные акции протеста, хоть мои родные этого и не делают, поэтому продумывать речь не пришлось. Я выразил свою позицию, и, оказалось, она совпала с позицией моих коллег.

Уволят, так уволят. Но пока что заявление об увольнении писать не просят. Говорят только: «Люди за тобой идут, веди их обратно в цеха на работу».

Я сказал: «У каждого из нас своя позиция, я не один, поэтому и решать будет каждый сам за себя». Я за цивилизованные методы.

- Что будете делать дальше? Бастовать дальше?

- 18 августа был в профкоме. Нам выдали бюллетени о создании забастовочного комитета.

И мы организовали голосование внутри рабочего коллектива: кто за забастовку, кто за выход на работу. Проголосовали, а потом честно при всех подсчитали голоса.

Большинство проголосовало за продолжение забастовки. А в моем цеху за забастовку – 99% рабочих.

Это значит, что на рабочие места мы по-прежнему будем выходить, но работать не будем. Надеемся на победу.

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