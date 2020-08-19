Жлобинские железнодорожники присоединились к Всебелорусской забастовке 16 19.08.2020, 20:01

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фото: ndsmi.by

Работники БЧ настроены решительно.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.

Сегодня жлобинские железнодорожники тоже присоединились к Всебелорусской забастовке, сообщает телеграм-канал «Народная грамада».

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