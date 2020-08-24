Ультиматум шахтеров подействовал: в Солигорске освободили лидера стачкома 26 24.08.2020, 19:07

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Анатолий Бокан вышел к собравшимся у здания суда рабочим «Беларуськалия».

Солигорские шахтеры добились освобождения председателя своего стачкома Анатолия Бокана. Ультиматум рабочих подействовал, сообщает Charter97.org

Напомним, что сегодня стачком «Беларуськалия» выдвинул силовикам ультиматум. Шахтеры заявили, что если милиция не освободит одного из лидеров протестов Анатолия Бокана и других арестованных до 14:30, то работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД.

«Время вышло, мы идем к РОВД», - сообщили сотрудники «Беларуськалия».

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