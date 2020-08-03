закрыть
3 августа 2020, понедельник, 15:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Хватит спать, восстаньте, рабские натуры»: в Чечерске прошел яркий митинг

  • 3.08.2020, 14:42
  • 1,956
«Хватит спать, восстаньте, рабские натуры»: в Чечерске прошел яркий митинг
Фото: «Белсат»

В маленьком городке в Гомельской области прошла акция в поддержку Светланы Тихановской.

Чечерск, город в Гомельской области, стал девятым городом, куда приехала с агитацией команда доверенных лиц кандидата Светланы Тихановской и активистов инициативы «Страны ради жизни». Около 300 человек (подавляющее большинство – мужчины) страстно и эмоционально приветствовали агитационные речи за кандидата на президентство и эмоциональные выступления жителей своего города, пишет сайт телеканала «Белсат».

В начале митинга местная женщина предприняла попытку рассказать собравшимся о стабильности в нашей стране и достойной жизни, запугать возможной кровавой революцией. Но ее речь встретили враждебно – присутствующие кричали, женщина должна была замолчать, так как из-за сильного шума ее уже никто не слышал.

Самая болезненная тема для присутствующих чечерян – отсутствие работы в родном городе и необходимость оставлять свои семьи и ехать на заработки в Россию. Люди жаловались, что из-за этого разрушаются семьи, дети растут без родителя, гастарбайтеры должны по полгода жить в плохих условиях без нормального питания.

Как доверенные лица, так и жители города обращались к членам участковых комиссий с просьбой не фальсифицировать выборы и не лишать людей права избирать себе власть.

«Мужик – белорус сказал: «Хватит спать, восстаньте, рабские натуры, – сказала в свободный микрофон местная учительница. – Мы идем на площадь, мы агитируем за выборы. Нельзя так, чтобы 26 лет и один человек. Я отработала 42 года учительницей и я прошу учителей быть честными и служить народу. Сегодня стране нужны перемены».

На протяжении всего митинга люди скандировали «Перемен», «Верым, можам, пераможам», «Жыве Беларусь».

Много теплых слов говорили жители Чечерска и о Светлане Тихановской.

«Я призываю женщин отдать голоса за женщину Светлану Тихановскую, – призвала пенсионерка. – Посмотрите, как она защищает свою семью, своих детей и своего мужа. Так она будет защищать и родную Беларусь. Она предана семье и предана Родине. Светлана – это символ нашей Беларуси – Родины-матери».

Агитационный митинг традиционно закончился совместным исполнением песни «Муры» с зажженными фонариками.


популярное за неделю

Мнение

Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип