«Хватит спать, восстаньте, рабские натуры»: в Чечерске прошел яркий митинг 3.08.2020, 14:42

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Фото: «Белсат»

В маленьком городке в Гомельской области прошла акция в поддержку Светланы Тихановской.

Чечерск, город в Гомельской области, стал девятым городом, куда приехала с агитацией команда доверенных лиц кандидата Светланы Тихановской и активистов инициативы «Страны ради жизни». Около 300 человек (подавляющее большинство – мужчины) страстно и эмоционально приветствовали агитационные речи за кандидата на президентство и эмоциональные выступления жителей своего города, пишет сайт телеканала «Белсат».

В начале митинга местная женщина предприняла попытку рассказать собравшимся о стабильности в нашей стране и достойной жизни, запугать возможной кровавой революцией. Но ее речь встретили враждебно – присутствующие кричали, женщина должна была замолчать, так как из-за сильного шума ее уже никто не слышал.

Самая болезненная тема для присутствующих чечерян – отсутствие работы в родном городе и необходимость оставлять свои семьи и ехать на заработки в Россию. Люди жаловались, что из-за этого разрушаются семьи, дети растут без родителя, гастарбайтеры должны по полгода жить в плохих условиях без нормального питания.

Как доверенные лица, так и жители города обращались к членам участковых комиссий с просьбой не фальсифицировать выборы и не лишать людей права избирать себе власть.

«Мужик – белорус сказал: «Хватит спать, восстаньте, рабские натуры, – сказала в свободный микрофон местная учительница. – Мы идем на площадь, мы агитируем за выборы. Нельзя так, чтобы 26 лет и один человек. Я отработала 42 года учительницей и я прошу учителей быть честными и служить народу. Сегодня стране нужны перемены».

На протяжении всего митинга люди скандировали «Перемен», «Верым, можам, пераможам», «Жыве Беларусь».

Много теплых слов говорили жители Чечерска и о Светлане Тихановской.

«Я призываю женщин отдать голоса за женщину Светлану Тихановскую, – призвала пенсионерка. – Посмотрите, как она защищает свою семью, своих детей и своего мужа. Так она будет защищать и родную Беларусь. Она предана семье и предана Родине. Светлана – это символ нашей Беларуси – Родины-матери».

Агитационный митинг традиционно закончился совместным исполнением песни «Муры» с зажженными фонариками.