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Тест на антитела к коронавирусу можно сделать в частных лабораториях по всей Беларуси

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  • 3.08.2020, 22:17
  • 3,784
Тест на антитела к коронавирусу можно сделать в частных лабораториях по всей Беларуси
Иллюстрационное фото

Где и за сколько?

С большой долей вероятнсти тест на антитела к коронавирусу поможет определить, болеете ли вы коронавирусом в данный момент (в случае,если тест покажет наличие иммуноглобулина М (IgM), уже переболели (IgG) либо же ваш организм с инфекцией еще не сталкивался. Важное примечание: по уверениям медиков, тест не должен использоваться как единственный критерий в диагностике коронавирусной инфекции и должен быть интерпретирован медиками, пишет kp.by.

Итак, где сейчас, помимо больниц и поликлиник по назначению врача, можно сделать тест на антитела к коронавирусу?

БbЮВ медицинской лаборатории «Синэво»

Записаться на проведение теста можно по короткому номеру 7766 (но только по звонку с мобильного телефона – Ред.), а также по номеру +375 17 338 8888. Конкретный день и время вам никто не назначит, но ответят и проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Как рассказали нам в лаборатории, прийти и сдать тест можно в любой рабочий день в порядке живой очереди, но не позднее, чем за полчаса до закрытия.

Тест стоит 25 рублей 87 копеек плюс небольшая плата за регистрации заказа и взятия биоматериала. Всего готовьте 31 рубль 13 копеек. Скидок на услугу нет и заказать анализ онлайн тоже нельзя.

Важное условие!

- При обнаружении антител класса М (положительный результат теста) «Синэво» обязано предоставить информацию о вашем результате в госучреждение здравоохранения в соответствии с законодательством (приказы МЗРБ от 21.05.2020 №557 и от 01.07.2020 №690). В случае непредоставления клиентом необходимых данных и письменного согласия на их передачу услуга по определению антител к Covid-19 не может быть оказана, - уточняют в «Синэво».

По этой причине перед тем, как оплатить услугу и сдать анализ, вам нужно предоставить паспорт (допускается ксерокопия или фото документа на смартфон) и письменное согласие клиента на передачу данных. Также пациент должен указать свой фактический адрес проживания, контактный номер телефона и поликлинику, к которой относится.

- Могут ли сдавать анализы дети, не достигшие 18 лет?

- Да, могут. Услуга доступна для детей с 2 лет и старше, но в присутствии взрослых. И это касается всех пациентов, не достигших 18 лет.

- Можно ли перед анализом есть или пить?

- В идеале нужно прийти строго натощак. Не есть 8 часов до взятия анализа. В случае, если вы планируете сдать анализ во второй половине дня, допускается не есть 4 часа, но тогда уже и не пить.

- В каких городах можно сдать анализ?

- Минск, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Ганцевичи, Гомель, Гродно, Жлобин, Лида, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Полоцк, Орша, Пинск, Речица, Светлогорск, Слуцк, Сморгонь и Солигорск.

- Через сколько будет готов результат?

- Через 3 рабочих дня, без учета дня сдачи анализа.

- Можно ли узнать результат по телефону?

- Нет, нельзя. По телефону вам могут сказать только о том, готов результат или нет. За результатом можно прийти лично. Есть и другие варианты. Результат могут выслать и на вашу электронную почту. Чтобы получить к нему доступ, в определенную графу нужно будет ввести свой персональный код, который вам присвоят после оформления бланка заказа.

фото: kp.by

В медицинской диагностической лаборатории «Синлаб»

Появилась информация, что в этой частной лаборатории сделать тест на коронавирус можно будет с 5 августа. Мы проверили и выяснили, что пока запись на проведение эксперсс-тестов на коронавирус там не ведется. Окончательное решение о возможном старте тестирования пациентов на COVID -19 будет принято на днях. И если оно будет положительным, скорее всего, тесты можно будет сделать во всех филиалах лаборатории: Минске, Витебске, Борисове, Гомеле, Гродно, Новогрудке, Слуцке, Волковыске и Солигорске.

О предполагаемых ценах и условиях тестирования пока также ничего не говорится.

В частной лаборатории «Инвитро» тесты на антитела к коронавирусу не делают и пока что делать не планируют.

В Санатории «Юность»

В здравнице экспресс-диагностику на коронавирусную инфекцию можно пройти в медкорпусе.

- Специальной подготовки для проведения анализа не требуется, стоимость теста – 38 руб. 71 копейка. Результаты придут в тот же вечер по вайберу – в виде фотографии вашего бланка и а интерпретацией медика на ней. Большой очереди сейчас нет. Можно записаться и на 5 августа. При себе иметь паспорт для составления договора, - прокомментировали нам в санатории.

Также экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в «Юности» входит в состав всех путевок длительностью от 5 дней и выше.

фото: kp.by

В государственных медицинских медучреждениях:

По данным Минздрава, платный тест на антитела к COVID-19 в Минске можно сдать во 2-й, 3-й, 4й и 10-й городской клинической больнице, городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Стоимость – чуть больше 20 рублей.

Методом ПЦР пациентов исследуют в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Материал берут с помощью мазков из носа и ротоглотки.

Судя по сайтам поликлиник города, экспресс-тесты на коронавирус при их наличии проводят:

2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района;

3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;

4-я городская поликлиника (Центральный район);

5-я городская клиническая поликлиника (Московский район);

8-я городская поликлиника (Первомайский район);

9-я городская поликлиника (Партизанский район);

10-я городская поликлиника (Фрунзенский район);

13-я городская поликлиника (Советский район);

14-я центральная районная поликлиника Партизанского района;

16-я городская поликлиника (Советский район);

19-я центральная районная клиническая поликлиника (Первомайский район);

23-я городская поликлиника (Ленинский район);

25-я центральная районная поликлиника Московского района;

26-я городская поликлиника (Фрунзенский район);

29-я городская поликлиника (Октябрьский район);

32-я городская поликлиника (Московский район);

33-я городская студенческая поликлиника (Советский район, только студентам, прикрепленным к этому учреждению здравоохранения);

34-я центральная клиническая поликлиника Советского района;

35-я городская поликлиника (Октябрьский район);

38-я городская поликлиника (Октябрьский район);

40-я городская поликлиника (Фрунзенский район).

Примечание: в государственных медучреждениях тесты не всегда есть. Запись на исследование предварительная, по телефону.


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