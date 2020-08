Ученые выяснили, каким будет климат Земли через пять лет 4.08.2020, 11:32

4,525

Прогноз опубликовали исследователи из Германии.

Какой будет зима через 5 лет — теплой или холодной? Будет ли лето дождливым? К сожалению, точно ответить на эти вопросы в настоящее время невозможно, несмотря на значительный научный прогресс в области климатологии и развитие методов, используемых для прогнозирования погоды.

Однако согласно выводам нового исследования немецких ученых, ряд ключевых факторов, влияющих на климат, такие как температура поверхности северной части Атлантического океана, можно предсказать на несколько лет вперед. Как следствие, это позволяет прогнозировать погодные тенденции и в Европе, пишет Al Jazeera (перевод - inosmi.ru).

Научная работа, выполненная исследователями из Центра исследований океана им. Гельмгольца ГЕОМАР в Киле (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel) и Института исследования Балтийского моря им. Лейбница в Германии (The Leibniz Institute for Baltic Sea Research), была опубликована в журнале Geophysical Research Letters 21 июля.

Роль океана

Как известно, климатическая система Земли представляет собой сложный механизм из-за взаимного влияния ее различных компонентов, таких как атмосфера, океаны и лед. Это вызывает естественные изменения климата, временной диапазон которых расширяется от нескольких месяцев до десятков лет, и океан играет очень важную роль в этих долгосрочных процессах.

В новом исследовании ученые изучили возможность использования связанных с ветром данных для прогнозирования изменений температуры поверхности воды в северной части Атлантического океана на несколько лет вперед. По их мнению, изменение температуры воды влияет и на европейский климат.

«В некоторых регионах планеты можно прогнозировать изменение климата. Примером является явление Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана, которое наблюдается каждые два года. Спрогнозировать его можно было за два месяца», — рассказывает Аника Рентс (Annika Reintges), исследователь из центра ГЕОМАР.

В пресс-релизе, размещенном на веб-сайте центра, основной автор исследования добавила: «Данная работа фокусируется на изменениях, которые происходят в течение более длительных периодов времени, в регионе, где естественный климатический контраст намного больше, чем в тропических зонах».

Прогнозы возможны, однако…

Если такие прогнозы возможны, то какого рода информация требуется для этого? Каковы особенности этих прогнозов? Авторы исследования попытались ответить на эти вопросы и пришли к выводу, что долгосрочные прогнозы климатических колебаний возможны благодаря медленным изменениям температуры океана. Эти изменения длятся многие годы.

Сложность заключается в том, что, по словам исследователя, данные наблюдений за океаном, необходимые для разработки модели, которая легла бы в основу расчета этих прогнозов, должны быть максимально точными. Тем временем наблюдения за океаном, особенно под землей, по-прежнему имеют ограниченный характер с точки зрения количества и качества.

В отсутствие таких точных данных ученые использовали для построения компьютерной модели, предназначенной для прогнозирования океанических изменений, начальные значения, полученные путем измерения изменений ветра на поверхности океана.

«Со временем перспективы создания реалистичной модели становятся вполне ощутимыми, и можно начать делать успешные прогнозы на более чем 7 лет вперед», — объясняет автор исследования.

Ученые так описывают механизм, связывающий движение ветров с изменениями температуры поверхности океана: ветры меняют направление течения в океане, увеличивая температуру воды в определенном районе в северной части Атлантического океана. Затем это тепло устремляется на северо-восток в течение нескольких лет. Наконец, температура поверхности океана будет повышаться и в северо-восточной части Атлантического океана в ответ на ветры, дувшие много лет назад.

Это исследование подтверждает выводы предыдущих работ о том, что температура поверхности воды в северной части Атлантики может влиять на европейский климат.

Таким образом, создание точных компьютерных моделей для прогнозирования температуры поверхности воды на севере Атлантики через несколько лет будет иметь большое значение для лиц, принимающих решения в сфере политики и экономики, а также для широкой общественности.