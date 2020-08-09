В Бресте ветеран-афганец в знак протеста против фальсификаций бросил свои медали членам избиркома 14 9.08.2020, 16:05

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Фото: racyja.com

Его не пустили наблюдать за выборами.

Ветеран афганской войны Александр Сахарук, награжденный медалью «За отвагу», бросил cвои медали к ногам избиркома.

Он это сделал в знак протеста, так его не пустили пустили наблюдать за выборами, сообщает «Радыё Рацыя».

- Не допустили к наблюдению за выборами, как ни просил, у них свои «карманные» наблюдатели из учителей, бывших и нынешних. Я здесь на ступеньках провел три дня. Я имею все-таки моральное право, я заработал его. Обратился к Нине Коляде. На что она ответила: покиньте помещение.

По словам Александра Сахарука, после этого жеста он лишен аккредитации и теперь записывает проголосовавших с улицы, сидя на табуретке, которую принес из дома.