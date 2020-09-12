Почти 100 белорусских футболистов поддержали борьбу за свободу в стране 4 12.09.2020, 15:01

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Спортсмены записали видеообращение.

93 белорусских футболиста высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных выступили с осуждением насилия в нашей стране.

«Мы записали это видео, потому что не можем молчать!

Молчать - когда бьют наших людей, друзей, коллег!

Мы футболисты из разных команд, но одной страны!

Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен.

И призываем: остановите насилие!

Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции:

Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию.

Нет иной привилегии, кроме одной – права человека!

Мы за правду, справедливость и свободу!

Мы против насилия!», - говорится в обращении.

Обращение подписали:

Евгений Апанасович

Мартин Артюх

Андрей Архипов

Дмитрий Бага

Дмитрий Байдук

Игорь Бобко

Арсений Бондаренко

Максим Бордачёв

Илья Брановец

Владимир Бушма

Артём Васьков

Дмитрий Вашкель

Евгений Велько

Филипп Войтехович

Роман Волков

Артём Волович

Виталий Гайдучик

Павел Головенко

Дмитрий Гомза

Павел Демидчик

Александр Джигеро

Станислав Драгун

Дмитрий Дударь

Иван Жесткин

Владислав Жук

Валерий Жуковский

Павел Забелин

Николай Зенько

Павел Зуевич

Дмитрий Иванов

Владислав Каборда

Владислав Казаков

Пётр Казанцев

Дмитрий Каплунов

Альберт Капский

Валерий Каршакевич

Павел Кленьё

Юрий Козлов

Илья Колпачук

Александр Корзун

Александр Котляров

Александр Краснов

Сергей Курганский

Андрей Левковец

Кирилл Леонович

Евгений Лешко

Юрий Ловец

Алексей Лозко

Анатолий Макаров

Сергей Мельник

Иван Молчанов

Павел Нехайчик

Данила Нечаев

Никита Николаевич

Антон Новик

Кирилл Павлючек

Роман Пасевич

Артём Рахманов

Максим Ровбут

Андрей Рум

Павел Рыбак

Евгений Савостьянов

Всеволод Садовский

Фёдор Сапон

Артур Сарамаха

Александр Сачивко

Михаил Сачковский

Егор Семёнов

Игнат Сидор

Даниил Силинский

Артур Слабашевич

Никита Степанов

Роман Степанов

Дмитрий Стомаль

Владислав Сычев

Максим Талейко

Виталий Трубило

Егор Филипенко

Александр Францев

Дмитрий Халимончиков

Леонид Ханкевич

Андрей Хачатурян

Павел Чикида

Антон Чичкан

Артур Чудук

Максим Шишлов

Артём Шубко

Никита Шугунков

Павел Щербаченя

Денис Щербицкий

Руслан Юденков

Вячеслав Ярославский

Владислав Яцкевич

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