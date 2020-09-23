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Глава ГУБОПиК Карпенков и его банда крушат дубинками машины на Немиге

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  • 23.09.2020, 21:12
  • 21,984
Глава ГУБОПиК Карпенков и его банда крушат дубинками машины на Немиге

Каратели уничтожают собственность минчан.

Сегодня Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

Каратели с дубинками крушат машины на Немиге. Командует титушками лично глава ГУБОПиК Николай Карпенков, сообщает телеграм-канал nexta_tv.

Ранее начальник ГУБОПиК Николай Карпенков лично бил стёкла в столичном кафе.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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