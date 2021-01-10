Медики назвали фрукты, способные быстро снизить давление 10.01.2021, 11:29

Речь идет о девяти наиболее эффективных продуктах.

Эксперты назвали девять натуральных продуктов, которые помогают справиться с высоким артериальным давлением. Известно, что давление повышается в случае дефицита калия. Соответственно, в первую очередь в рацион надо включить бананы, которые богаты данным элементом, пишет cursorinfo.co.il.

Калий сводит к минимуму воздействие натрия, в результате чего и достигается баланс. Также обязательно стоит есть малину, клубнику и смородину. Эти ягоды богаты не только калием, но и антоцианинами – компонентами флавоноидов, которые как раз и способствуют скорейшему восстановлению нормального давления.

Экзотические продукты – авокадо и папайя. Сегодня эти фрукты можно приобрести практически в любом супермаркете. Также регулярно лакомитесь апельсинами, мандаринами и грейпфрутами, которые отличаются содержанием биофлавоноидов и фитонутриентов. Если не нравится есть ягоды и фрукты в первозданном виде, делайте из них смузи — благо, рецептов в Сети насчитывается немерено.

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