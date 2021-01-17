Триллион долларов в подвале: где хранится самое дорогое сокровище в мире 17.01.2021, 12:58

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Эта страна всегда считалась баснословно богатой.

«Я заглянул в темное хранилище, и то, что я увидел, было похоже на звезды, сверкающие в ночном небе, когда нет Луны. Бриллианты и драгоценные камни блестели, отражая тусклый свет. Большая часть богатства первоначально хранилась в деревянных ящиках, но со временем они раскололись и превратились в пыль. Драгоценные камни и золото лежали в кучах на пыльном полу. Это было изумительно». Нет, это не цитата из приключенческого романа или фильма об искателях сокровищ, это свидетельство человека, проникшего в святая святых, место, бывшее в забвении более века. В 2011 году в подвалах храма на юге Индии были обнаружены ценности на сумму $20 млрд (по самым скромным подсчетам). И это была лишь часть грандиозных богатств, накопленных здесь на протяжении тысячелетий. Откуда они взялись и почему стали предметом затяжного судебного разбирательства, вновь попав в новостные сводки полгода назад? Сокровища бога Вишну и махараджей Траванкора — в обзоре Onliner.

Божественная собственность

Многие привыкли считать религиозные организации достаточно состоятельными структурами. В большинстве случаев это действительно так. За долгие годы своего духовного окормления верующие по доброй воле или порой принудительно делились с полномочными представителями на Земле тех или иных «высших существ» частью своего дохода. Но, судя по всему, более всего на этом поприще преуспели вовсе не привычные нам авраамические религии. Пример максимально рачительного подхода к пожертвованиям верующих показывают индуистские храмы. И сложно сказать, чего в этом достижении больше: отсутствия серьезных расходов (на любые цели, от войн и строительства до банального расхищения и конфискаций) или принципиально иного уровня заработка.

Индия всегда считалась баснословно богатой страной. Легенды о ее сказочных сокровищах соблазнили даже Александра Македонского, но его поход туда стал, вероятно, главной неудачей выдающегося полководца. То, что не получилось у него, успешно сделали белые сахибы с аристократическим акцентом. К середине XIX века борьба европейских держав за Индию закончилась убедительной победой процветающей Ост-Индской компании со штаб-квартирой в Лондоне. Индия стала настоящей жемчужиной британской короны, а ее эксплуатация обеспечила долгое процветание империи.

Можно только предполагать, сколько англичане в итоге получили от лучшего своего приобретения. Но еще больше заработали местные князьки просто потому, что колонизаторы в пробковых шлемах были сущностью временной, тогда как сами они правили своими уделами на протяжении столетий, а то и тысячелетий. Индия — это специи и чай, Индия — это золото и серебро, Индия — это драгоценные камни. Знаменитые индийские алмазы «Кохинур» и «Орлов» стали главными украшениями короны королевы Елизаветы в Британии и императорского скипетра в России. Но куда больше было добыто безымянных камней, не таких больших и известных, но не менее ценных.

Все эти сокровища, а также доходы от торговли природными богатствами страны, веками оседали в карманах князей разного пошиба. К моменту получения Индией независимости в 1947 году там существовало несколько сотен т. н. «туземных княжеств», квазинезависимых государств, которыми правили все эти раджи, махараджи, низамы и навабы. Слава о феноменальном богатстве крупнейших из них выходила далеко за пределы Индии или даже метрополии. Среди этих правителей не последнее место занимали махараджи Траванкора. С 1730-х годов представители династии Варма стали единоличными правителями юго-западной оконечности Индии, территории, ныне занятой штатами Керала и Тамилнад.

Основатель династии Мартханда Варма в процессе консолидации Траванкора покорил немало более слабых соседей. Процесс образования княжества получился крайне насильственным. После начала единоличного правления совершенные массовые убийства разбудили совесть Вармы, и он решил избавиться от накопленных грехов. Самым простым способом стал подарок княжества богу, а конкретнее, особо почитаемому на завоеванной территории Падманабхе, одной из многочисленных ипостасей Вишну. Падманабха — «тот, из чьего пупка растет вселенский лотос», первопричина всего сущего, живущая вне времени. Бог считался крайне авторитетным, потому раскаявшийся Варма отдал ему не только накопленные самостоятельно и награбленные у соседей вещественные богатства, но и само княжество Траванкор как таковое.

Да, Индия настолько специфическая страна, что бог (в данном случае Падманабха) мог выступать субъектом правоотношений. При этом он считается несовершеннолетним лицом и у него должен быть опекун или регент, который и осуществляет управление, например, собственностью. Схема, придуманная первым махараджей Траванкора, покорила бы своей элегантностью иных современных правителей в центре Европы. Мартханда Варма как бы подарил и княжество, и все свои богатства богу, но остался их опекуном (а по сути, единоличным распорядителем), получив при этом отпущение грехов. Полная победа.

Шесть хранилищ

Крупнейшим сакральным центром Траванкора считался храм с труднопроизносимым названием Падманабхасвами. Религиозный комплекс, самым ярким (в прямом и переносном смысле) элементом которого стала семиэтажная золотая башня, находится в вечнозеленом городе Тривандраме, нынешней столице юго-западного индийского штата Керала. Падманабху индуисты уважают весьма крепко, поэтому к храму и по сей день не зарастает народная тропа. Падманабхасвами принимает миллионы паломников ежегодно, а в дни религиозных фестивалей наблюдаются (по крайней мере, наблюдались в «доковидную» эпоху) особенно могучие людские столпотворения.

В 2007 году все это благолепие накрыла темная туча: один из местных адвокатов решил стать выскочкой и подал в суд с требованием провести в храме инвентаризацию и изменить структуру управления комплексом. Он представлял в том числе и профсоюз работников Падманабхасвами, часть которых принялись свидетельствовать, что из храмовой сокровищницы систематически пропадают ценные вещи.

Надо сказать, это было весьма дерзкое заявление. Несмотря на то что туземные княжества давно ликвидированы, семья уже титулярных махараджей Траванкора по-прежнему живет в своем дворце в Тривандраме и пользуется немалым обывательским почетом. Многие даже по-прежнему считают их князьями, хотя уже в таком традиционалистском духе. Мол, мы-то понимаем, что Индия — это республика и у нынешнего штата Керала есть губернатор, но ведь семья Варма — не просто какие-то там наследственные властители, они — наместники бога Падманабхи. Никто ведь не отменял известного факта, что территория вокруг уже триста лет является собственностью того, из чьего пупка растет вселенский лотос. Отношение к семье махараджей примерно такое. И вот в судебную плоскость выносится иск, требующий покуситься на главную местную святыню, да еще и отобрать управление ею у богоизбранных владык.

К этому моменту было широко известно о четырех набитых ценными вещами сокровищницах в Падманабхасвами. В подземных хранилищах, получивших позже индексы С и D, находились богослужебные предметы, ежедневно использовавшиеся в храме наверху. Хранилища Е и F содержали артефакты, которые доставали лишь для проведения нескольких ежегодных фестивалей. Но по мнению того самого адвоката, существовало еще два подвала, содержимое которых никому не было известно (они получили названия «Хранилище А» и «Хранилище В»).

Тогдашний 90-летний глава династии, очередной махараджа Триванкора, в интервью прессе говорил, что это неиспользуемые помещения и вообще вход в них последний раз открывался еще в 1885 году. Позднее мощный старик был вынужден признать, что в подвалах храма Падманабхасвами находятся ценности, которые его семья копила с 800 (восьмисотого) года нашей эры. Оценка доступных четырех хранилищ (с богослужебными предметами, включая троны и статуи из чистого золота) показала, что стоимость их содержимого составляет как минимум несколько миллиардов долларов. За право доступа в два оставшихся подвала адвокат, профсоюз и их соратники бились в судах долгие четыре года.

Находка века

В 2011 году Верховный суд Индии наконец постановил вскрыть хранилища А и В и провести в них инвентаризацию, для чего была образована соответствующая комиссия. По словам ее участников, для проникновения в первое понадобилось открыть с помощью многочисленных ключей сначала металлическую и деревянную двери, а затем поднять гранитную балку, закрывавшую узкий проход на еще более глубокий уровень подвала. И вот там-то и нашлась комната, фрагмент из описания которой был приведен в самом начале этого текста. «Когда они подняли гранитный камень, там было почти полностью темно. Лишь из дверного проема проникало немного света. Я заглянул в темное хранилище, и то, что я увидел, было похоже на звезды, сверкающие в ночном небе, когда нет Луны. Бриллианты и драгоценные камни блестели, отражая тусклый свет. Большая часть богатства первоначально хранилась в деревянных ящиках, но со временем они раскололись и превратились в пыль. Драгоценные камни и золото лежали в кучах на пыльном полу. Это было изумительно».

Полная опись содержимого комнаты и его снимки так и не были опубликованы. Доступна лишь общая статистика и фрагментарные конкретные сведения, но и они впечатляют. Вероятно, эту находку можно было сравнить с обнаружением оставшейся неразграбленной и набитой сокровищами гробницы Тутанхамона.

Итак, в хранилище А содержалось 102 тыс. различных объектов: от тысяч античных монет до золотой статуи Вишну высотой в 1,2 метра. К статуе, усыпанной драгоценным камнями, предлагался золотой же трон. Кроме этого, было найдено 1200 золотых цепей (также с драгоценными камнями) весом от 3,5 до 10,5 кг, три инкрустированные золотые короны, груда средневековых золотых монет весом в 800 кг, мешки с отдельными драгоценными камнями (сапфиры, рубины, алмазы) и ювелирными украшениями.

По самым предварительным оценкам, содержимое лишь хранилища А можно было оценить в $20—22 млрд. И речь здесь шла лишь о «ломе» драгметаллов и стоимости камней, без учета художественной и антикварной стоимости изделий, которая с трудом поддается осознанию.

Хранилище В открыть так и не удалось. За двумя дверями шла третья, железная, но ее заклинило. Пока исследовалось первое хранилище и искались специалисты для второго, семья махараджей Триванкора сумела добиться судебного запрета на продолжение инвентаризации.

Или позиция династии Варма действительно была сильна с юридической точки зрения, или они использовали некие другие способы воздействия на суд, но тяжбы продолжали тянуться годами без особого результата. Многие индийские активисты призывали конфисковать сокровища в пользу общества и истратить их на улучшение жизни граждан штата Керала. Еще больше людей, наоборот, яростно защищали неприкосновенность храмовых подвалов, ссылаясь на опасность прогневать богов. О баснословных богатствах Падманабхасвами стало хорошо известно, что вынудило махараджей нанять вооруженную охрану и установить при входе металлоискатели. В 2016 году под храмом обнаружили еще два хранилища (получили индексы G и Н), о существовании которых (не говоря уже об их содержимом) ранее ничего не было известно.

Некоторые специалисты, экстраполируя данные об открытых сокровищницах, считают, что в общей сложности стоимость ценностей, находящихся под Падманабхасвами, учитывая их возраст и художественное значение, может приблизиться к триллиону долларов. Это все копилось не просто веками, а тысячелетиями — в знак благодарности тому, из чьего пупка растет вечный лотос. Беспрецедентный по своему масштабу клад, который, к чести махарадж и управляющих храмом брахманов, избежал массового расхищения даже в самые тяжелые для Индии времена.

Летом 2020 года Верховный суд Индии пока поставил точку в этой истории. Он постановил, что управление храмом останется у семьи махараджей Триванкора как опекунов бога Падманабхи. Однако они согласилась создать комитет по управлению храмовым комплексом (из пяти человек), куда кроме действующего главы династии должны были войти главный брахман храма, местный судья и представители Министерства культуры и правительства штата.

Инвентаризации подлежала лишь храмовая собственность, приобретенная за последние 25 лет. Остальные ценности махараджи обязались оберегать как и раньше. Ну а вскрывать или не вскрывать оставшиеся хранилища — будет решать храмовый комитет.

Возможно, в будущем в этой истории появится новая глава и весь мир наконец изумленными глазами увидит непревзойденные сокровища Триванкора во всем их богатстве. Но пока украшенные кобрами врата храмовых подвалов с их тысячелетней давности содержимым так и остаются запертыми.

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