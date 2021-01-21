Самцы богомолов придумали, как «не потерять голову» 1 21.01.2021, 16:55

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Не потерять — в буквальном смысле.

Ведь как всем известно, самки этих насекомых нередко промышляют тем, что откусывают голову (и другие части тела) самцам сразу после или даже во время спаривания. Ученые из Новой Зеландии выяснили, что мужские особи одного из видов богомолов могут применять определенную тактику для того, чтобы защититься от нападения агрессивной самки, пишет сайт Naked science.

Статья опубликована в журнале Biology Letters. Воздействие половых гормонов приводит к возрастанию агрессивности в поведении самок богомолов. Кроме того, они крупнее и тяжелее самцов, поэтому нередко промышляют каннибализмом: женские особи способны поедать не только половых партнеров, но даже собственных детенышей, если те не успели укрыться, вылупившись из яйца.

Это позволяет самке получать питательные вещества, необходимые для выращивания потомства. Примерно в 40-50 процентах случаев спаривание проходит без эксцессов, однако сексуальный контакт для самца богомола — настоящая игра в русскую рулетку: повезет, не повезет.

Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) наблюдали за поведением богомолов вида Miomantis caffra в лаборатории. Всего в эксперименте участвовали 52 пары этих насекомых, которых помещали внутрь прозрачных пластиковых стаканчиков (емкостью 700 миллилитров) и регистрировали все их действия в течение суток.

Перед тем как в «вольер» запускали случайно выбранного самца, накануне вечером самок сытно кормили мухами и давали им час на то, чтобы они привыкли находиться внутри стаканчиков. В результате эксперимента ученые выяснили, что самцы выработали определенную тактику для защиты от самок. А лучший способ защиты — как известно, нападение.

Им и пользуются мужские особи Miomantis caffra. Исследователи обратили внимание, что самцы богомолов крайне осторожны при приближении к самкам и стараются отвлечь ее от собственного тела каким-нибудь лакомым кусочком (или в случае чего притворяются мертвыми). А вот самцы Miomantis caffra выработали более напористую тактику.

Большинство контактов между полами этого вида богомолов начинаются с ожесточенной борьбы. И если в ней «побеждает» самка, это верный признак того, что она съест своего сексуального партнера после спаривания. Если же верх одерживает самец, то ему удается не только успешно совокупиться, но и вовремя «унести ноги» (в 78 процентах случаев).

Неудивительно, что мужские особи Miomantis caffra стараются действовать стремительно и напористо при виде «понравившейся» самки, предпринимая попытки первым схватить ее за «бока» и даже ранить своими коготочками (да так, что у партнерши впоследствии образуются настоящие рубцы). Ранение самки, как заметили те же ученые, еще больше повышает шансы самца на выживание.

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