«Легко воровать, тяжело отвечать» 25.01.2021, 18:20

Жители Бишкека вышли на протесты к Минздраву.

В Кыргызстане родственники пациентов, погибших от короновируса вышли 25 января с протестами к зданию Минздрава, сообщает «Настоящее время».

Они требуют найти виновных в нехватке лекарств, оборудования и средств защиты и требуют уволить главных врачей-консультантов ведомства и других чиновников, "проспавших" эпидемию. Ранее спецкомиссия, которая изучала причины провала подготовки Кыргызстана к эпидемии, выявила десятки грубых нарушений со стороны чиновников Минздрава, консультирующих ведомство врачей и руководителей больниц.

Все, кто пришел к зданию Минздрава Кыргызстана, из-за короновируса потеряли самых близких людей. У Сайарагуль Эсеналиевой в самый пик эпидемии умер муж.

"Было тяжело найти лекарства, в больницах не было мест. Машины скорой помощи вообще не приезжали, — рассказывает Эсеналиева. — Неужели нельзя было подготовиться и спасти страну с таким маленьким населением? Ведь 6 тысяч смертей — это так много! Каждая жизнь бесценна!"

Сколько людей на самом деле умерли от вируса в Кыргызстане — власти долго скрывали. Специальная комиссия, которую создали по требованию родственников погибших, лишь на прошлой неделе озвучила итоги работы. Оказалось, что официальные цифры по летальности были занижены как минимум в четыре раза. Проверка нашла еще много нарушений. Но никого из чиновников к ответственности еще не привлекли.

"Пока во всех странах бушевала пандемия, а к нам приходила международная помощь, у нас было время подготовиться. Я считаю, что во всем виноват бывший президент Сооронбай Жээнбеков, — настаивает Сайарагуль Эсеналиева. — В конце концов пришлось открывать дневные стационары в школах . Мой муж лежал в одном из таких. Ему просто делали капельницы и уколы, а помощь врачей-специалистов мы даже не получили".

Родственники погибших называют имена чиновников, которые, как они считают, несут ответственность за смерть их родных. Это в частности замминистра здравоохранения и несколько главных врачей больниц.

"Невозможно было ни до кого было дозвониться: врачи в больницах остались сами по собе. Не было ни врачей в лице Сооронбаева, ни пульмонолога, который должен был курировать", — подчеркивает Ырыскан Зулпукарова, еще одна родственница погибшего от короновируса.

Врачи, работу которых критиковала спецкомиссия, говорят, что согласны со многими пунктами отчета, но уверяют, что в условиях пандемии делали все, что смогли.

"Я согласна со всеми позициями, которые межведовственная комиссия вынесла. Но она знает каком положении мы живем? — говорит Гульжан Жузубалиева, главный анестезиолог Минздрава Кыргызстана. — А мы — знаем, потому, что мы там работаем. Для меня не новость, что не было кислородных аппаратов в больницах, или что здания старые и рушатся. Потому что мы десятилетиями там работали и возможно будем еще работать!"

Медики говорят, что все они продолжают работать в ожидании каких-то официальных обвинений и подчеркивают, что в новом правительстве их сейчас не хотят принимать.

"Сейчас уже распускают слухи, что мы участвовали в приеме гуманитарной помощи. Но мы не имеем никакого отношения к приему гумпомощи! Нас обвиняют нас что мы задерживали протоколы, а мы наоборот были заинтересованы в том, чтобы протоколы вовремя появлялись", — оправдывается Талант Сооронбаев, главный пульмонолог при Минздраве Кыргызстана.

После выхода отчета о полном провале в подготовке к пандемии короновируса в Кыргызстане, следственные органы завели 14 уголовных дел на медицинских чиновников. На допросы вызвали бывших министров, вице-премьеров и даже экс-премьера Мухамедкалы Абылгазиева. Но ни одна служба пока не отчиталась о своей работе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».