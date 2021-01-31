В Петербурге протестующие облили ОМОН красной краской

В Петербурге протестующие облили ОМОН красной краской4
- 31.01.2021, 13:42
- 3,370
Участники митинга отбили своего у карателей.
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
В Петербурге протестующие отбили у силовиков одного из задержанных и облили ОМОНОВца красной краской, сообщает «Дождь».
В Петербурге протестующие отбили у силовиков одного из задержанных и облили ОМОНОВца красной краской— Дождь (@tvrain) January 31, 2021
Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/P6682AZClo