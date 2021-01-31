В Петербурге протестующие облили ОМОН красной краской 4 31.01.2021, 13:42

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Участники митинга отбили своего у карателей.

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Петербурге протестующие отбили у силовиков одного из задержанных и облили ОМОНОВца красной краской, сообщает «Дождь».

В Петербурге протестующие отбили у силовиков одного из задержанных и облили ОМОНОВца красной краской



Видео: Маша Борзунова / Дождь pic.twitter.com/P6682AZClo — Дождь (@tvrain) January 31, 2021

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