В Минске за день задержали более 120 человек 2 31.01.2021, 21:49

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Иллюстрационное фото

Каратели произвольно хватали людей.

В течение дня силовики задержали более 120 человек. Абсолютное большинство из них будет ждать суда на Окрестина.

Главным местом задержания был проспект Независимости. Дело в том, что по телеграмм-каналам распространялся призыв провести «протестные гуляния» — без какой-либо символики гулять с 14.00 до 15.00 между гостиницей «Минск» и Октябрьской площадью, передает nn.by.

В результате силовики произвольно хватали людей, оказавшихся в это время в этом месте.

Единичные задержания были и в других районах Минска, где местные жители устраивали дворовые марши.

Среди известных лиц задержаны топ-менеджеры компании «Зубр Капитал» Николай Шестак и Евгений Бачищев. Также не вернулась домой Наталья Иосуб, дочь известного экономиста Вадима Иосуба.

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