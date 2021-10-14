Cколько стоит жилье в рассрочку в новостройках Минска 3 14.10.2021, 8:39

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фото: domovita

Отдавая кредит, белорусы сейчас выплачивают банку тройную стоимость квартиры.

Сейчас в Беларуси предлагают кредиты на недвижимость со ставкой выше 20%. В перерасчете на 20 лет покупатель выплатит банку тройную стоимость квартиры. Но кроме кредитов застройщики предоставляют рассрочки с разными условиями. Они различаются по длительности, первому взносу, процентам или увеличению стоимости квадратного метра.

Сайт myfin.by рассказал, какие рассрочки сейчас предлагают минские девелоперы.

«Айрон»

Застройщик ведет несколько проектов в Минске, как минимум это «Левада», «Петровщина», «Минский квартал», «Брестский».

Рассрочку в строящихся домах ЖК «Левада» компания предлагает только по июнь-август 2022 года. То есть с октября 2021 года срок составит 7-10 месяцев. При этом стоимость 1 квадратного метра увеличится на 30 долларов вне зависимости от общего метража или количества комнат. Первоначальный платеж должен составить 30% от общей стоимости жилья, а оставшуюся сумму делят равными частями до конца рассрочки.

Двухкомнатная квартира на 60 метров по $1500 обойдется не в $90 тысяч, а в $91 800. Первоначальный взнос составит $27 540, а в месяц необходимо будет выплачивать по $8 тысяч.

Такую же программу «Айрон» предлагает для жилищных комплексов «Минский квартал» и «Матвеевский», которые строятся на Грушевке.

Более длительная программа действует на квартиры в высотном ЖК «Петровщина» возле одноименного метро.

Здесь рассрочку предлагают до 5 лет с 30% первым взносом. Метр в оставшихся квартирах продают по $1400. Двушка площадью 61,8 квадрата будет стоить $86 тысяч, а первый платеж составит $26 тысяч. В таком случае, согласно калькулятору рассрочки, переплата за квартиру составит $13 тысяч, а ежемесячно необходимо будет выплачивать по $1200.

«А100-Девелопмент»

Один из крупнейших застройщиков Минска с проектами целых кварталов: «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань» и «Депо». Однако застройщик не указывает на своих сайтах точных цен на квартиры и дома.

В «Новой Боровой» действует рассрочка до 60 месяцев, то есть на 5 лет. Первый взнос составляет 30% от стоимости жилья при рассрочке до 36 месяцев и 40% при рассрочке от 37 до 60 месяцев. Недавно в квартале стартовала программа, по которой рассрочка на квартиры в одном из домов квартала «Центральный парк» отвязывается от курса доллара.

Если взять рассрочку на двухкомнатную квартиру за $70 тысяч с максимальным сроком и первым взносом 40%, то выплатить придется сначала $28 тысяч, а затем по $700 ежемесячно.

Такие же программы действуют и в остальных проектах застройщика включая квартал «Депо», где стоимость квартиры стартует от $300 тысяч. В них также 30-40% первый взнос и пятилетний срок выплат.

Dana Holdings

Компания застраивает Минск большими проектами Minsk World, ЖК «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» и предлагает различные финансовые инструменты для покупки квартир, включая рассрочку.

Однако уже готовые проекты не попадают под действие программы рассрочек, поэтому такие предложения есть только в «Минск-Мире». Dana предлагает одну из самых длительных программ, разбивающую выплаты на 100 месяцев, то есть более чем на 8 лет. Однако стоимость квадратного метра увеличивается в зависимости от выбранного дома. В среднем к стоимости квадрата добавляется еще около 300 евро, но может доходить и до 500.

Если покупать в рассрочку студию в доме «Чикаго» за 29 тысяч евро, то при рассрочке она будет стоить уже около 38 тысяч евро. Это значит, что первоначальный взнос составит 11 тысяч, а ежемесячные платежи в расчете на 8 лет по 266 евро. Однако если таким образом купить трешку в доме «Пекин», то цена увеличится с 60 до 111 тысяч, а ежемесячные выплаты составят около 770 евро.

Тапас

Основные проекты компании сосредоточены в микрорайоне Лебяжий. Это комплекс «Олимпик Парк», клубный дом «Монтерей», ЖК «Браславский». А возле метро Грушевка уже год не двигается стройка ЖК «Мод Хаус».

На «Монтерей» и «Олимпик Парк», которые находятся через дорогу друг от друга, на границе заказника Лебяжий, рассрочку предлагают под 0% на 18 месяцев, но только на строящиеся квартиры. Первый взнос составит 35%.

Двухкомнатная квартира по $1450 за метр в «Олимпик Парке» будет стоить $98 600. Если разбить эту сумму на 18 месяцев, то первый взнос составит почти $30 тысяч, а месячная выплата – $3800.

Для MOD House предлагают программу на 36 месяцев и 40% первым взносом. В «Браславском» все квартиры уже проданы, но рассрочку предлагали на 24 месяца и 50% первого взноса.

Хотя рассрочки платежей краткосрочные, но она не добавляет дополнительную стоимость квадратному метру

«Инфореалт»

Компания занимается возведением многофункционального комплекса «Фарфоровый» рядом с проспектом Машерова, на месте бывшего фарфорового завода. Первый дом уже вот-вот должны сдать, а также начали строительство второй серии.

При покупке в рассрочку первоначальный взнос составит не менее 30% от общей стоимости квартиры, а остальная сумма делится равными частями помесячно. Рассрочка предоставляется на срок от 12 до 24 месяцев, от этого срока будет зависеть и величина первого взноса. Однако рассрочка беспроцентная и не потребует дополнительных расходов.

Если так купить однокомнатную квартиру на 38 метров по $1525 за квадрат, общая сумма составит $58 тысяч. Первым платежом необходимо будет внести $17 тысяч, а ежемесячный платеж при 12 месяцах составит $3300.

BUCC

«Пекин Юни-Констракшн Групп» — это китайско-минская компания, которая застраивает ЖК «Променад» в микрорайоне Лебяжий и продает жилье только в уже готовых домах.

Рассрочку здесь до ноября 2024 года с первоначальным взносом в 20%. При рассрочке на 1 год, стоимость метра увеличивается на $10, на 2 года – на $25, на 3 года – на $50.

Таким образом, если взять трехлетнюю рассрочку на однокомнатную квартиру на 48 квадратов по $1450, то общая выплата составит $72 тысячи. Первым платежом необходимо будет внести $14400, а ежемесячный платеж составит $1600.

«ТЕНКинвест»

Компания занимается возведением жилого комплекса «4 Сезона» на улице Леонида Беды. Два из четырех домов уже сданы, третий дом завершат к четвертому кварталу 2022 года.

При рассрочке предлагают первый взнос в размере 30% от общей стоимости, а срок до конца строительства дома. Оплата будет производиться согласно графику, который отразят в соглашении об организации строительства жилого помещения. Однако это не повлияет на общую стоимость жилья.

Двухкомнатная квартира на 63 метра обойдется в $76 тысяч. Если внести первый платеж в размере 23 тысяч, а выплаты рассрочить до октября 2022, когда дом сдается, то ежемесячно выплачивать придется по $4500.

Что в итоге?

Рассрочка действительно может быть выгоднее кредита, если выбирать крупных застройщиков, проекты которых включают в себя целые микрорайоны, а не небольшие жилые комплексы на несколько домов. Крупные застройщики с длительными проектами могут себе позволить пятилетние выплаты. В небольших комплексах рассрочка будет ограничена 1-2 годами, а выплачивать придется по $3-4 тысячи ежемесячно.

Также это касается вариантов, когда вы рассматриваете маленькие площади и экспериментальные программы, такие как привязка к белорусскому рублю, а не курсу доллара, как это обычно бывает.

В таком случае получится сэкономить на трехкратной переплате банку, если вы можете себе позволить выплачивать от $400 до $1200 долларов ежемесячно в течение 5-8 лет. Примерно столько же вы будете платить банку, но еще дольше.

Однако при таких сроках существует риск роста курса валют, к которым застройщики привязывают выплаты. А кредит всегда будет выплачиваться в рублях, хотя и с плавающей ставкой рефинансирования.

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