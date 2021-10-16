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«Белорусский Сноуден» попросил политическое убежище во Франции

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  • 16.10.2021, 12:17
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«Белорусский Сноуден» попросил политическое убежище во Франции

СМИ впервые опубликовали фото программиста Сергея, разоблачившего пытки в колониях РФ.

Белорусский программист Сергей, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив с 40 ГБ записей пыток и изнасилований в российских колониях, теперь во Франции, об этом сообщает gulagu.net.

«Сергей в аэропорту CDG-Paris», — написал руководителя проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и разместил фото программиста.

По информации правозащитников, во Франции белорус запросил политическое убежище.

Напомним, после публикации видео в СМИ руководство ФСИН уволило начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова. Его лишили должности «за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности».

Должностей лишились также начальник туберкулезной больницы ведомства № 1 в Саратове Павла Гаценко, заместитель Гаценко по безопасности Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.

По материалам видео в Саратовской области возбудили четыре уголовных дела, сообщает «Медиазона».

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