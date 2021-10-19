В Краснополье предлагают поработать за $49 в месяц

В Краснополье предлагают поработать за $49 в месяц7
- 19.10.2021, 13:20
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Такое не покажут по БТ.
В Краснополье (Могилевская область) предлагают зарплаты от 120 рублей.
На примере одного региона Могилевской области можно судить , об общем положении дел в белорусской глубинке с ее нищенскими зарплатами, пишет Telegram-канал «Беларусь за МКАДом».
«Краснопольское райпо» предлагает следующие вакансии:
лаборант - 120 рублей
буфетчик - 200 рублей
товаровед - 410 рублей
секретарь - 450 рублей
продавец - 590 рублей
Чуть больше зарплаты в ОАО «Краснопольский»:
ветеринарный врач - 380 рублей
юристконсульт - 500 рублей
водитель автомобиля - 500 рублей
зоотехник - 480 рублей
В «Автопарке №11» нужны:
заведующий складом - 430 рублей
водитель автомобиля - 550 рублей
главный инженер -600 рублей.