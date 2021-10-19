В Краснополье предлагают поработать за $49 в месяц 7 19.10.2021, 13:20

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Такое не покажут по БТ.

В Краснополье (Могилевская область) предлагают зарплаты от 120 рублей.

На примере одного региона Могилевской области можно судить , об общем положении дел в белорусской глубинке с ее нищенскими зарплатами, пишет Telegram-канал «Беларусь за МКАДом».

«Краснопольское райпо» предлагает следующие вакансии:

лаборант - 120 рублей

буфетчик - 200 рублей

товаровед - 410 рублей

секретарь - 450 рублей

продавец - 590 рублей

Чуть больше зарплаты в ОАО «Краснопольский»:

ветеринарный врач - 380 рублей

юристконсульт - 500 рублей

водитель автомобиля - 500 рублей

зоотехник - 480 рублей

В «Автопарке №11» нужны:

заведующий складом - 430 рублей

водитель автомобиля - 550 рублей

главный инженер -600 рублей.

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