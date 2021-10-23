Из аптек исчезли ртутные градусники в разгар очередной волны COVID-19 4 23.10.2021, 19:04

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Белорусы в шоке, что обычные ртутные градусники в дефиците.

В разгар четвертой волны коронавируса многие столкнулись с проблемой покупки ртутных градусников в Барановичах. Куда и почему они пропали из аптек, выясняла intex-press.by.

О проблеме купить в городе ртутный термометр в редакцию сообщила жительница Барановичей Наталья. Горожанка на днях случайно разбила свой старый ртутный градусник, а купить новый не смогла, хотя обошла ради этого не одну аптеку.

– Самое интересное, что буквально весной я так же разбила ртутный градусник, тогда вообще никакой проблемы не было. А сейчас ни в одной аптеке не смогла его найти. Я в шоке, никогда бы не подумала, что обычные ртутные градусники будут в таком дефиците, – рассказывает Наталья. – В одной из аптек мне сказали, что сейчас все они, якобы, идут на больницы, а в аптеки поставляют уже то, что остается. Может, так оно и есть.

Белоруске ничего не оставалось, как купить электронный градусник.

– Я электронным градусникам не особенно доверяю: они не такие точные, да и батарейка может сесть в любой момент. Но пришлось покупать, а что делать? – говорит Наталья.

«Раскупают мгновенно»

Чтобы понять масштаб проблемы, для начала журналисты решили промониторить базу аптек Барановичей в интернете. Оказалось, что ртутные градусники в наличии все-таки есть, правда, всего в нескольких аптеках и по одной штуке, которые уже кем-то забронированы. К слову, стоят ртутные градусники от 9 рублей за штуку, в то время как цены на электронные стартуют от 12 рублей.

После этого журналисты решили пройтись по аптекам, чтобы поговорить с фармацевтами и понять, куда же все-таки градусники пропали и когда они вернутся.

– У нас нет ртутных градусников. Скорее всего, их сняли с производства, – отрапортовала провизор в первой же аптеке в Текстильном микрорайоне. – Посмотрите в государственных, потому что, насколько мне известно, в частных аптеках вы ничего не найдете.

Но и в государственной аптеке недалеко от центра также сообщили, что ртутных градусников у них в продаже нет, «и когда будут – неизвестно».

В магазине медицинских товаров, куда также зашли по дороге, пообещали привоз в ближайшее время и сказали, что у них «есть хорошая альтернатива – электронный градусник», который, по словам провизора, по точности не уступает ртутным.

– Ртутные градусники у нас появятся ближе к концу недели, и то штук 10-12. На них сейчас такой бум, что раскупают мгновенно. Вы позванивайте периодически, – сказала фармацевт.

В общем, во всех аптеках, которые мы посетили, ртутных градусников не было, а на вопрос, куда они пропали и когда появятся, большинство сотрудников лишь молча пожимали плечами.

«Спрос повышен из-за эпидситуации»

Как удалось выяснить журналистам, ртутные градусники, которые поступают в продажу в Барановичах, везут из России и Китая.

И, как пояснили руководители учреждений, ими торгующих, с поставками в последнее время возникли проблемы.

– У компании, где мы закупаем ртутные градусники, возникли какие-то проблемы с проведением метрологической поверки продукции, произведенной после февраля 2020 года. Без этой поверки ртутные градусники не возьмет ни одна аптека. Поэтому пока продавать нам нечего, – пояснил Эдуард Бреслав, директор барановичского филиала УП «Медтехника».

Некоторые поставщики, по словам руководителей аптек, просто сократили объемы поставок.

– Из-за возникшей эпидситуации спрос на градусники повышен, их быстро раскупают. А ртутные термометры, к которым население привыкло, у нас в стране не производятся, мы вынуждены закупать их у российского поставщика, который отгружает меньше того количества, которое мы указываем в заявке. Вот и получается нехватка, – пояснила Светлана Барткевич, заведующая Барановичской ЦРА № 10.

Фармацевты не могу точно сказать, сколько времени будут перебои с поставками и когда ртутные градусники вновь появятся в аптеках города. Поэтому советуют переходить на электронные градусники.

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