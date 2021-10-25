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Санкции в действии: «Белавиа» лишается трех новых самолетов

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  • 25.10.2021, 11:35
  • 9,448
Санкции в действии: «Белавиа» лишается трех новых самолетов

И это только начало.

На этой неделе авиакомпания «Белавиа» отправит три своих самолета Embraer E195-E2 в Казахстан. Отправка самолетов может произойти уже 26 октября, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Вероятнее всего, они будут переданы (на условиях аренды, или полной продажи) казахстанской авиакомпании AirAstana, так как это единственная авиакомпания в Казахстане, которая допущена к эксплуатации Embraer E2.

Причина такого решения в том, что бразильский производитель не предоставляет компании обновленную базу данных, а без нее самолеты летать не могут.

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