Санкции в действии: «Белавиа» лишается трех новых самолетов

Санкции в действии: «Белавиа» лишается трех новых самолетов7
- 25.10.2021, 11:35
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И это только начало.
На этой неделе авиакомпания «Белавиа» отправит три своих самолета Embraer E195-E2 в Казахстан. Отправка самолетов может произойти уже 26 октября, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
Вероятнее всего, они будут переданы (на условиях аренды, или полной продажи) казахстанской авиакомпании AirAstana, так как это единственная авиакомпания в Казахстане, которая допущена к эксплуатации Embraer E2.
Причина такого решения в том, что бразильский производитель не предоставляет компании обновленную базу данных, а без нее самолеты летать не могут.