«Если приходится выбирать между возрастным и более молодым пациентом, берем более молодого» 4 28.10.2021, 10:45

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Орша стала одним из эпицентров коронавируса в Беларуси.

Видео, где в темноте мужчины на кладбище роют ямы, появилось на днях в разных телеграмм-каналах. На видео голос за кадром уточняет, что дело происходит в Орше и что похоронные бригады вынуждены копать могилы ночью, чтобы успеть до утра, а потом взяться за следующие. Мол, смертность в городе значительно выросла. «Бывает, что домой возвращаемся ночью!» — говорит мужчина и добавляет, что копальщиков могил в городе не найти, это настоящая проблема.

«Наша Нива» решила узнать, что происходит в городе.

«До недавнего времени мы также оказывали эту услугу, у нас были копальщики для кладбища», — рассказывает Кристина из Орши. Женщина — индивидуальная предпринимательница. Ее фирма занимается изготовлением памятников.

«Но потом ковидом заболели и мы сами, и наши сотрудники. Ради их безопасности решили на какое-то время приостановить оказание этой услуги. Нам все равно звонят люди, просят дать копальщиков. Некоторые так и говорят: невозможно подготовить ему к похоронам. В городе невозможно найти копальщиков».

Я, например, не удивлена, что фирмы действительно вынуждены начинать копать могилы чуть ли не с ночи. Но надо понимать и то, что многие из-за эпидемиологической обстановки, как и мы, пока просто отказались от этой услуги.

С другой стороны, людей точно сейчас умирает больше, чем, например, год назад. Мы видим это и по нашим заказам. Спрос на памятники и кладбищенскую ограду увеличился с наступлением новой волны коронавируса. Но больше всех заказов по похоронам и сопутствующим услугам сейчас у государственного спецкомбината (речь идет об Оршанском спецкомбинате — «НН»)».

«Здоровье своих сотрудников сейчас дороже выгоды»

Поисковик сразу выдает 16 предложений по выкапыванию могил в Орше. Звоним. Выясняем, что некоторые фирмы действительно приостановили оказание услуги по выкапыванию могил, так как рабочие и сами болеют.

«Решили, что здоровье своих сотрудников сейчас дороже выгоды, — говорит предприниматель Алан. — Поэтому сейчас отказались от этой услуги».

«Мы перешли немного к другой работе. Сейчас занимаемся репатриацией покойников, — говорит предприниматель, которого мы застали в Италии. — Стало умирать гораздо больше людей, включая белорусов за границей. Но похоронить их родные стремятся на родине. Вот на днях, например, привезли покойного из Албании. Еще раньше — из Италии».

«Мы больше переориентировались на изготовление памятников. Звучит, возможно, цинично, но выгоды от этого больше, чем из копки могил. А риски меньше. Выкопать одну могилу стоит в среднем 100 рублей. Но если работники заболеют, то за две нерабочие недели мы потеряем больше, чем если бы занимались изготовлением памятников и ограждений», — говорит еще один предприниматель Александр.

В Оршанском спецкомбинате, занимающемся захоронениями, с журналистами разговаривать отказались.

Орша входила в тройку лучших районов по вакцинации, но заболеваемость сейчас значительно выше

Интересно, что, по сведениям газеты «СБ. Беларусь сегодня», за 20 июля этого года в «Оршанском районе прививки от COVID-19 уже сделал каждый пятый взрослый». На тот момент район входил в тройку лучших в области по темпам иммунизации. В этом же материале сказано: дела в плане вакцинации в городе и районе настолько хороши, «что в сельской местности иммунизация населения идет даже быстрее городской. Здесь привито около четырех тысяч человек в возрасте 60+».

Судя по этим данным, в Орше и Оршанском районе действительно были все шансы пережить четвертую волну коронавируса намного легче третьей. Ведь привито так много людей.

Но через два месяца после выхода такого оптимистичного материала врач-эпидемиолог Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Леонид Леонтьев заявил другое:

«С конца августа наблюдается существенное увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией, которое еще более усилилось в сентябре. Заболеваемость значительно выше такого же периода прошлого года. Отмечается существенное увеличение числа больных, которым требуется госпитализация».

При этом в прошлом году даже по официальным данным Минздрава ситуация с коронавирусом в Оршанском районе была наихудшей на всей Витебщине.

«Если приходится выбирать между возрастным и более молодым пациентом, берем более молодого»

Мы поговорили с медиком, работающим в Орше непосредственно с ковидными пациентами. Боясь потерять работу из-за общения с негосударственными журналистами, женщина попросила остаться анонимной.

«Ситуация с коронавирусом в городе очень непростая, — вздыхает женщина. — Некоторых пациентов привозят слишком поздно — с очень высоким процентом поражения легких. Иногда медики элементарно не успевают сделать нужные им анализы, чтобы разобраться с состоянием пациента.

Звучит ужасно, но иногда больных приходится сортировать. Если приходится выбирать между возрастным и более молодым пациентом, а мест в реанимации почти нет, берем более молодого…»

«Людей меньше не становится. Наоборот, под инфекционными кабинетами в поликлиниках весь день очереди, — рассказывает медик. — Отсортировать пациентов очень сложно.

На прием к врачу приходят люди без температуры, но уже во время приема оказывается, что нюх у человека потерян. Ему дают направление на ПЛР — выясняется, что ковид. А этот же человек сидел в очереди с теми, у кого ковида, может, и нет. Понимаете? Это почти невозможно остановить.

В минувшую осень большинство пациентов действительно были возрастными, а уже в эту осень тяжелые случаи были и среди 18-летних, и среди 25-летних.

Да, их намного меньше, чем пожилых людей, но то, что новый штамм косит еще и молодежь, это правда. Средний контингент наших пациентов сегодня — люди 1965—1977 года рождения».

Поговорить с нами о реальном количестве смертей пациентов с обнаруженным ковидом в Орше специалисты, имеющие доступ к официальным данным, также согласились только на условиях анонимности.

«В среднем, по официальной статистике Минздрава, каждый день от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, в Беларуси умирают 14—17 человек. На самом же деле такое количество умерших с ковидом мы почти каждый день фиксируем только в нашем городе.

Чтобы статистика была не такой ужасной, людей списывают так: в столбик «причина смерти» тех, у кого коронавирус протекал на фоне других хронических заболеваний, вписывают именно хроническое заболевание. Такие есть у большинства умерших. Тем умершим, у кого кроме ковида зафиксированных ранее хронических заболеваний не было, в причины смерти вписывают COVID-19».

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