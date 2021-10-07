В Орше за выходные в больнице умерли более 20 человек 3 7.10.2021, 19:03

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Большинство – от COVID-19.

За минувшие выходные в больнице № 1 Орши умерли 20 человек, 3/4 – от коронавирусной инфекции. Подобную ситуацию наблюдали и неделю назад.

Источник Belsat.eu в больнице №1 имени Семашко в Орше сообщил, что за минувшие выходные там умерли 20 человек, 15 из которых – от коронавируса.

«Безусловно, не все от коронавируса, но большинство, 15–17 человек. Информация точная, так как ее оглашали в больнице на пятиминутках по понедельникам. Приблизительно такое же количество было неделю назад. До этого до 20 никогда не поднималась. Подчеркну, что 20 умерших – это за субботу и воскресенье, а не за сутки».

Согласно же официальной статистике от Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за минувшие выходные во всей стране от коронавируса скончались 29 человек: 15 человек – 2 октября, что стало официальным рекордом для Беларуси, и 14 человек – 3 октября.

Согласно источнику, смертность в оршанской больнице выросла за последние 2–3 недели, но умершие от коронавируса в официальную статистику почти не попадают, так как причинами смерти обозначают болезни сердца и другие хронические заболевания.

Сообщают, что из-за увеличения больных коронавирусом в больнице отдельные корпуса были переведены исключительно на работу с ними.

«В настоящее время в учреждении действуют четыре корпуса: два из них – пяти- и двухэтажные – полностью отданы для больных COVID-19. Новое 10-этажное здание пока считается чистым, но ходят слухи, что будут и его заполнять больными. Плановую помощь в больнице отменили вообще. В чистом корпусе находятся несколько отделений вместе: 8-й этаж – гнойная и чистая хирургия, 7-й – гинекология и офтальмология, 6-й – урология и детская хирургия, 4-й – оториноларингология и неврология. Раньше эти отделения имели собственные этажи».

Согласно источнику, в Орше есть еще одна больница, которая могла бы принять пациентов с коронавирусом, но сейчас она закрыта.

«В первую волну коронавируса открыли больницу № 2, закрытую ранее из-за ненужности, так как построили новый корпус. Ее подремонтировали, подвели туда кислород, и в первую волну там лежали больные. Но потом ее снова закрыли, когда волна коронавируса пошла на спад. Сейчас ее не открывают, потому что говорят, что там уже все украдено, восстанавливать опять не имеет смысла».

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