Сколько налогов будут платить белорусы по новым правилам? 3 8.10.2021, 8:15

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И как вычислят тех, кто живет «не по средствам».

Малый и средний бизнес замер в ожидании глобальных изменений в Налоговом кодексе Беларуси, но конкретикой их пока не балуют, хотя до вступления в силу многих нововведений остается 2,5 месяца, пишет onliner.by.

Пока идет обсуждение проекта, Минфин порционно выдает новые данные. На этот раз ведомство пояснило, какие ИП смогут стать самозанятыми, какие налоги будут для владельцев агроусадеб и кто станет платить новый налог на профессиональный доход.

Тратите больше, чем зарабатываете? Заплатите повышенный налог

Если налоговая уследит, что расходы физлица больше его официальных доходов, то с суммы этого превышения с 1 января 2022 года нужно будет заплатить 20% подоходного налога. Что понимается под этим превышением?

Вся зарплата в «конвертах», полученная с 1 января 2022 года.

Если после новой камеральной проверки сумма доходов оказалась меньше расходов.

Если игорный бизнес зарегистрировал в СККС (специальная компьютерная кассовая система) доход от выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физлицо, которое фактическую выплату не получало.

К слову, камеральную проверку соответствия доходов и расходов физлица можно будет проводить без обязательного истребования декларации о доходах и имуществе. Если будут сведения, что вы тратите больше, чем зарабатываете, у вас могут спросить, откуда деньги. Не смогли подтвердить доход — принимайте проверку.

ИП смогут стать самозанятыми

По данным Минфина, на 1 января этого года в стране работало без малого 270 тысяч «ипэшников», из них 84% не имеют наемных работников. Власти решили дать некоторым из них возможность работать в качестве самозанятых.

«По своей сути такие индивидуальные предприниматели являются самозанятыми. Вместе с тем им требуется вести учет, предусмотренный для индивидуальных предпринимателей, самостоятельно производить исчисление налогов, взносов в ФСЗН, представлять налоговые декларации, принимать наличные денежные средства с использованием кассового оборудования, — объясняет новшества Минфин. — В рамках выработанной концепции предлагается расширить круг самозанятых и значительно упростить администрирование их деятельности, что позволит работающим сейчас в статусе индивидуальных предпринимателей гражданам перейти в категорию самозанятых граждан».

С 2022 года для самозанятых граждан расширят перечень видов деятельности с сохранением возможности уплаты единого налога для ИП и иных физических лиц (единый налог). С этого момента уплачивать единый налог смогут такие виды деятельности:

ландшафтное проектирование;

курьерская деятельность;

чистка салонов транспортных средств;

содержание могил и уход за ними;

аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки и т. д.).

Спустя год, в 2023 году самозанятые будут платить новый для страны налог — на профессиональный доход (далее — НПД). Для этого нужно будет установить приложение «Налог на профессиональный доход» и направить в налоговую уведомление о его применении. Если выручка за год не превысила 60 000 рублей — платить нужно 10% от доходов (включая предварительную оплату, аванс и задаток), а если превысила эту сумму — то 20% от суммы превышения. Никаких деклараций в таком случае не будет.

То есть любой «ипэшник» может перейти в самозанятые, если у него нет нанимателя, наемных работников и дохода от пользования имуществом. А может одновременно совмещать деятельность в качестве самозанятого с работой по найму или как ИП. Самозанятым разрешат заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных. Предполагается, что запрещены будут продажа подакцизных и маркированных товаров; розничная торговля покупными товарами; деятельность, требующая получения лицензии. Но конкретный список пока не готов.

Налоги для ремесленников и владельцев агроусадеб повысят

Сбор за осуществление ремесленной деятельности останется, но изменится размер. С 2022 года ставку отвяжут от базовой величины и установят конкретную сумму в рублях, которую будут индексировать в зависимости от инфляции. С 2023 года ремесленники смогут выбирать между уплатой сбора и НПД. Сбор для ремесленников с 1 января составит 62 рубля, для агроэкотуризма — 31 рубль за каждую усадьбу в месяц (сейчас это две базовые в год).

Кому нужно будет платить налог на недвижимость?

С 1 января 2022 года физлица — собственники жилых помещений в многоквартирном или блокированном жилом доме (доли в праве собственности или в наследстве на указанное имущество) должны будут платить налог на недвижимость. Сейчас такой налог уплачивают лишь собственники двух и более квартир, а с принятием — также владельцы первой и единственной квартиры. Для расчета налога будут использовать расчетную стоимость квартир, которая будет определяться в НК. А затем от этой суммы владелец заплатит ставку в размере 0,1%.

Сроки уплаты такие:

не позднее 15 ноября 2022 года — авансовый платеж по налогу на недвижимость, указанному в извещении налоговой (плательщик должен получить его до 1 сентября 2022 года). Авансовый платеж — это 50% исчисленных за 2022 год сумм налога;

не позднее 15 ноября 2023 года — доплату налога на недвижимость на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года.

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