Подальше от березок Виталий Портников, «Грани»

8.10.2021, 8:53

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Виталий Портников

Они обречены действовать как шпана в западном поезде.

Ближайшее окружение Путина, банкиры, предприниматели и телевизионное начальство - вся эта теплая компания обладателей офшорных счетов еще раз показала, что на самом деле российская элита думает о российском государстве. Это несоответствие между вздохами о березках и "скрепах" и желанием хранить деньги подальше от березок и отличает ее от всех остальных фигурантов нового международного журналистского расследования.

Потому что можно, конечно, предъявлять претензии морального характера украинскому президенту Владимиру Зеленскому или премьер-министру Чехии Андрею Бабишу. Да только никто из них не был замечен в стремлении поскорее "отказаться от доллара", предсказаниях скорого краха западной финансовой системы и прочих российских радостях. Если глава "Сбербанка" предпочитает держать деньги не в "Сбербанке", то, может быть, это и есть самая лучшая реклама возглавляемого им учреждения? Если самые близкие к Путину люди предпочитают Монте-Карло, то, может быть, это и есть тот подлинный уровень достатка и успеха, который может предложить любимым "настоящий полковник"? А вовсе не Сибирь, из которой на президентский сайт присылают романтические фотографии?

И вот этой страстью к Монте-Карло и офшорам нынешняя чекистско-олигархическая элита отличается от предшественников из партийной номенклатуры. Я бы даже больше сказал - именно ради всего этого КГБ и отодвигал партию от корыта. Потому что чекисты первыми поняли, какие деньги на Западе и как на самом деле можно жить, - а вовсе не на казенных дачах с казенными машинами и с перспективой лишиться даже этого убожества при потере должности или выходе на пенсию, даром что персональную.

И то, что мы видим сейчас, - это и была их цель и их мечта, их политическая программа 90-х. Авторитарный режим, но чтоб со счетами на Западе, с западным комфортом, с особняками в Лондоне и Монако, с детьми в элитных школах. Ведь, по большому счету, они не только не держат в России денег - они в России и не живут.

Архив Пандоры опрокидывает и еще один известный миф последних лет - о том, как Путин, взбешенный западными санкциями после оккупации Крыма и Донбасса, отдал распоряжение "возвращать деньги в Россию". Как видим, никаких таких распоряжений не поступало. И никакого особого желания сосредоточиться не возникло. А это означает, что Запад по-прежнему нужен Путину и путинским гораздо больше, чем Путин и российские олигархи с чекистами нужны Западу. Так что не ждите Путина на танке ни в Париже, ни в Берлине, ни даже в Таллине.

Он по-прежнему, по совершенно точному замечанию его отвергнутого соратника Владислава Суркова, будет "нащупывать грань" между возможностью навредить Западу и не спровоцировать слишком острой реакции Запада. В международных отношениях этот вечный поиск так называемого "баланса" определяется куда более точным и честным словом - хулиганство. На Грузию и Украину можно напасть - но так, чтобы превратить эти страны в государства-инвалиды, а не уничтожить вовсе, и потом торговаться с Западом насчет их безопасности. Можно провоцировать дефицит газа и пугать Европу заморозками, но очевидно, что Европа не замерзнет, а вот у Украины в результате путинских энергетических маневров могут быть проблемы. Не только Путин, но и все они - пленники своей уверенности, что в России можно только грабить, а по-человечески живут исключительно "на Лазурке", точнее - на Кап-Ферра.

Поэтому они обречены действовать как шпана в западном поезде - можно разгромить вагон, обрисовать его обидными надписями, издеваться над другими пассажирами и даже рассказывать им о скрепах и моральном превосходстве "русского мира". Но ехать им нужно именно в этом поезде - и даже когда они изо всех сил раскачивают состав, им важно, чтобы поезд не сошел от этого с рельсов.

Виталий Портников, «Грани»

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