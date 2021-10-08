«Слишком зарвался синепалый узурпатор» 3 8.10.2021, 15:27

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Европарламент сделал важный шаг по поддержке перемен в Беларуси.

Резолюция Европарламента - это важный шаг в том, чтобы Европа начала называть вещи своими именами.

После принятия ее абсолютным большинством голосов будет некомильфо публично сомневаться в том, что миграционный кризис - это гибридная война, захват самолета - акт государственного терроризма, а в условиях полной аннигиляции права в Беларуси единственный выход - это создавать международный трибунал, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Изменение риторики с вполне себе травоядной озабоченности на выверенные юридические дефиниции означает, что европейская политика стала на правильные рельсы и будет с некоторым свойственным ей временным бюрократическим лагом наказывать минскую хунту за все ее проделки на внешнем и внутреннем контуре.

Отметим, что даже в России после всех последних выходок синепалого безумца (ситуация с журналистом «Комсомолки» и пассажи в фееричном интервью CNN о вагнеровцах) назвали истинную причину введения Европой санкций - нарушения в ходе выборов и последующие нарушения прав человека. И только Минск пытается строить альтернативную реальность, параллельно ища возможности для диалога.

Способ поиска оригинальный, но других хунта себе не оставила. Повышать градус эскалации, насколько это возможно. Поэтому мы бы не обольщались приостановкой выдачи виз гражданам ряда стран, которые оказываются потом на границах ЕС. В реальности Беларуси, где «пограничники» показывают дорогу нелегальным мигрантам и помогают им в преодолении препятствий, виза - всего лишь условность.

Основные цели атаки, итогом которой, по мнению белорусских стратегов, должна стать не победа, а нанесение неприемлемого ущерба, прежние - Литва и Польша. Способ - через генерацию искусственных проблем с мигрантам и транзитом, расшатать имеющееся единство и сгенерировать усталость от белорусского вопроса.

Раньше такие методы срабатывали, но теперь нет. Почему - уж слишком зарвался синепалый узурпатор.

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