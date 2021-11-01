COVID-19: в Жодино на кладбищах могилы растут как грибы 3 1.11.2021, 13:30

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Оставаться дома означает сохранить жизнь.

В Жодино на кладбищах могилы растут как грибы. Новые 117 могил появились только за октябрь.

Об этом телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» рассказал житель Жодино.

«Этот участок Восточного кладбища начали «заселять» в конце сентября. Теперь здесь 117 могил, — написал нам читатель. — судя по табличкам на крестах, это люди самого разного возраста. От 19 лет и старше».

— Причины их смерти, наверняка, самые разные. Но то, что мы стали «уходить» какими-то бешеными темпами — это очевидно. На Восточное кладбище сейчас везут ежедневно несколько человек, — написал житель Жодино.

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