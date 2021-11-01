«Я дома, чтобы вышли они»
- 1.11.2021, 14:58
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Солидарность белорусов не имеет границ.
Сегодня, в первый день общенациональной забастовки, белорусы массово остаются дома и делятся своими фото в соцсетях.
«Наша солидарность не имеет границ. Мы остаемся дома чтобы сохранить собственные жизни и жизни журналистов, медиков, политзаключенных. И сегодня мы все вместе в одном большом доме!
Бастуй, Беларусь!», — написал телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.