Белорус Алексей Протас близок к дебюту в НХЛ 1.11.2021, 19:05

Алексей Протас

Фото: Прессбол

Хоккеист вызван из клуба АХЛ «Херши» в «Вашингтон».

Белорусский нападающий Алексей Протас вызван из клуба АХЛ «Херши» в «Вашингтон». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Уже сегодня Протас может дебютировать в сильнейшей лиге мира. В ночь с 1 на 2 ноября по белорусскому времени «Вашингтон» сыграет в гостях с «Тампой».

Протас начинал нынешний сезон в «Херши» — фарм-клубе «Вашингтона». В шести матчах на счету нападающего 4 (1+3) очка при показателе полезности «+3».

«Вашингтон», напомним, задрафтовал Протаса в третьем раунде драфта-2019 под общим 91-м номером. В нынешнем регулярном чемпионате «столичники» провели восемь матчей, в которых одержали пять побед. Причем все поражения случились в дополнительное время. Однако сейчас в команде Александра Овечкина есть травмированные, которых и призваны заменить игроки из «Херши», в том числе Протас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».